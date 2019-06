El Área de Epidemiología Hospitalaria, un apoyo fundamental

Por la bioquímica Pilar Carral (*)

El Área de Epidemiología Hospitalaria es la unidad organizativa del hospital, que brinda apoyo a la actividad asistencial, encargada de asesorar a la Dirección, Departamentos, Servicios, Unidades y otras Áreas del sistema hospitalario, en los aspectos epidemiológicos con base en el análisis e investigación de los perfiles y tendencias epidemiológicas de los principales problemas de salud de la población de referencia del hospital, la evaluación de los servicios y programas de salud, la prevención y promoción de la salud, cuyos resultados repercuten sobre la calidad de la asistencia médica que reciben los pacientes a través de las actividades que desarrolla el personal médico, técnico y los demás trabajadores hospitalarios.

El Área de Epidemiología Hospitalaria usando la experiencia clínica, de la epidemiología y la estadística, combinada con la administración de salud pública tienen el objetivo de consolidar y fortalecer la calidad de la atención médica hospitalaria.

Fue creada en septiembre del 2015.

Comenzando con algunas generalidades de nuestro hospital el HMALL, cuenta con 139 camas de dotación para la atención, distribuidas entre los servicios de terapia intensiva, pediatría, cirugía general, clínica médica y emergencias, y 20 plazas para la atención ambulatoria de los servicios de Hemoterapia y Oncología.

En internación: si tenemos en cuenta el año 2018, los egresos de pacientes del hospital fueron de 9.496 y esta cifra presenta una leve tendencia en los últimos años.

Por otro lado en lo que respecta a la atención de pacientes ambulatorios, el hospital cuenta con distintas especialidades medicas de atención en consultorios externos y guardia. El promedio de pacientes atendidos en 2018 fue 82.572 y 86.151 respectivamente. Si hacemos un ranking de atención, Traumatología y Ortopedia (9.392) con un 11,32% en primer lugar. Esto va de la mano que somos un Hospital de Agudos, referencia de trauma en la ciudad y muchos de los pacientes atendidos en emergencia luego consultan de manera ambulatoria. Luego le suceden Ginecología (6.356) con un 7,66%, -con una importante presencia en los últimos años en la prevención de cáncer cuello uterino participando de campañas anuales para la misma-; clínica médica (6.196) con un 7,47% y endocrinología (5.478) con un 6,61%.

Si evaluamos la atención de los pacientes que consultan por el servicio médico de urgencias (SMU) el 64% de la afluencia de los pacientes se da en horario de 8.00 a 20.00hs y el resto (36%) de 20.00 a 8.00 hs. En cuanto a los días de atención hay un aumento hacia los fines de semana (20.975) 32% respecto al resto de la semana.

Por otro lado no quiero dejar de comentar uno de los proyectos innovadores de la Dirección del Hospital y que sin duda representa un antes y un después en nuestra manera de trabajar en pos de mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes.

A mediados de 2017 el Hospital comenzó con la implementación de la Historia Clínica Electrónica (HCE). Esto sin duda tuvo un gran impacto para nuestra Área en particular, para el Hospital y para el todo el personal que trabaja en él, no solo teniendo en cuenta todo lo que implica llevar adelante su implementación y el cambio cultural necesario en nuestra institución; sino las innumerables ventajas que trae y que promete en un futuro no muy lejano, el pasar de la Historia Clínica en papel hacia la digitalización de la documentación clínica del paciente y toda la atención que recibe en nuestro hospital.

Cuando hablo de impacto, voy a nombrar algunas situaciones. Me refiero por ejemplo a que vamos a poder desarrollar distintas alertas tempranas en tiempo real desde por ejemplo lo que tiene que ver con la vigilancia clínica de enfermedades de notificación obligatoria (ENO), para dar un ejemplo conocido por la población, las meningoencefalitis.

Esto para que se entienda de manera sencilla, cuando un médico por guardia registra en sistema su atención hacia un paciente, este evento podrá ser “levantado” en tiempo real y casi inmediato por nosotros para poder llevar a cabo desde el Área de Epidemiología de manera más eficaz y eficiente las medidas de control que se llevan a cabo en este tipo de circunstancias; que hoy día existe en algunos casos un retraso, si bien no mayor, se lograría una optimización en el uso del registro del dato y su transformación en información para la acción.

En este sentido hoy en día dependemos del llenado de un papel por el médico notificante y de un proceso a veces entendido como administrativo; además de que la ventaja operativa no es solo la disminución en el tiempo y la mejora en las acciones de control como mencioné anteriormente, sino también ir de la mano de la iniciativa del hospital hacia un hospital libre de papel como se pretende.

Podría enumerar muchos más ejemplos de este tipo, que nos ayudan en la atención en salud a tomar decisiones “justo a tiempo”, como poder desarrollar sistemas informáticos de soporte para la toma de decisiones medicas (SSD). Si bien es un concepto muy amplio, entre otras cosas, puede ayudar a los profesionales en distintas instancias del cuidado del paciente, un ejemplo práctico puede ser la necesidad de administrar un antibiótico en dosis adecuadas frente a una infección dada en el momento de la atención en el consultorio.

Otros ejemplos son las implicancias que tiene en la Seguridad (cuidado seguro) del Paciente y todo el trabajo que está llevando al cabo el Comité de Seguridad del Paciente como la implementación de las pulseras identificatorias, que permiten no solo tener identificación inequívoca del paciente sino evitar errores en la administración de los medicamentos y monitorear la atención del paciente durante toda su estadía en el hospital.

La implementación de la HCE, tiene muchas ventajas, desde la información inalterable, ordenada, legible por parte de todos los que accedan a la misma, siempre firmada, con una alta disponibilidad y recuperabilidad ante situaciones como por ejemplo catástrofes. Pero sin dudas el aspecto más importante que visualizamos desde nuestra Área es la mejora en la comunicación, en la accesibilidad y en recuperación de la información así como nos permite poder evaluar la calidad de atención.

El desafío de ahora en mas, y de lo cual entiendo que desde el Área de Innovación Tecnológica hay comenzado a trabajar con la Secretaria de Salud del municipio, es lo la interoperabilidad de los sistemas. ¿Esto qué quiere decir? , que los sistemas informáticos entre el hospital y la secretaria de salud puedan diríamos “hablar un mismo idioma” e intercambiar información de los pacientes en pos de la mejora de su atención.

Todo esto sin duda implica no solo una alta inversión financiera que esta sobrellevando el hospital con un gran esfuerzo en este sentido, sino un gran compromiso del personal para comprender que este es el camino y que si bien el esfuerzo inicial es grande, las ventajas y mejoras lo superan ampliamente. Muchas veces escuchar las experiencias de otras instituciones que están en este cambio hace años, como para dar un ejemplo el Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA) alientan a seguir en esa dirección y por lo menos este sentido estoy convencida y esa mi visión del tema.

Por último no quiero dejar de mencionar, que el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, desde la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS), también ha informatizado desde 2017 los Resúmenes de Rendimientos Hospitalarios.

Esta carga de la producción que se requiere hacer de manera mensual por parte del hospital hacia la provincia, se llevaba a cabo a través Región Sanitaria 1 de manera manual y con registros en papel. La mejora en la informatización ha posibilitado que estos procesos sean más rápidos y los datos puedan ser obtenidos automáticamente a partir reportes que se generan en nuestro nuevo sistema informático de gestión hospitalaria que es de desarrollo propio.

(*) Jefa del Área de Epidemiología.