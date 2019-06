El donante vivo de riñón puede no conocer al receptor

Si le interesa ser donante vivo de riñón, no es necesario que sea pariente ni que conozca a quien reciba su riñón.

Esto se puede lograr de varias maneras: la primera es mediante la donación no dirigida, en la que el donante no designa a ningún receptor para el órgano; la segunda es la donación cruzada, en la que dos o más personas que necesitan un trasplante intercambian donantes.

Los riñones son dos órganos con tamaño similar al del puño que se ubican en la parte posterior del abdomen, uno a cada lado de la columna vertebral. Los riñones extraen del cuerpo el liquido adicional y los desechos, además de ayudar a controlar la presión arterial.

Cuando los riñones dejan de funcionar, afección conocida como “insuficiencia renal crónica”, normalmente el trasplante de riñón es la mejor alternativa terapéutica para esa persona. El trasplante, por lo general, permite a la gente volver a llevar una vida completamente activa.

Los riñones para trasplante provienen de un donante fallecido o de un donante vivo. Los riñones de los donantes vivos tienden a durar más y funcionan mejor.

Las donaciones en vivo de riñón son factibles gracias a que, si bien todos tenemos dos riñones, el cuerpo tiene la capacidad de funcionar bien con solamente uno.

Muchos que consideran donar en vida un riñón son familiares o amigos de alguien que necesita un trasplante de riñón. Sin embargo, ese no siempre es el caso, pues algunas personas que desean ser donantes de riñón no tienen en mente a ninguna persona determinada para recibir su donación. Esa es la donación no dirigida, a veces también conocida como donación “altruista” o del “buen samaritano”.

En la donación no dirigida, el receptor del trasplante se determina según la compatibilidad médica y la necesidad. El donante y el receptor pueden optar por conocer la identidad del otro o seguir en el anonimato.

Otra forma de donar un riñón a alguien desconocido es mediante la donación cruzada. La donación cruzada de órganos puede ser una alternativa para quienes desean donar un riñón, que generalmente son parientes o amigos, pero el riñón no es muy compatible con el receptor deseado. En ese caso, el centro de trasplantes puede hacer los arreglos para que dos personas que necesitan riñones intercambien sus donantes, de manera que cada uno obtenga un órgano con buena compatibilidad.

La persona que desea hacer una donación en vida no dirigida también puede participar en la donación cruzada a fin de ayudar a cotejar a las parejas sin compatibilidad.

En la donación en vida no dirigida, se puede vincular a más de una pareja de donantes vivos incompatibles con sus receptores hasta formar una cadena de donación que permita trasplantar órganos compatibles. En ese caso, varios receptores se benefician de una sola donación en vida no dirigida.

Una creciente necesidad

En los últimos años, la donación en vida no dirigida y la donación cruzada se han vuelto cada vez más importantes para abastecer la creciente necesidad de órganos para trasplante y suplir la escasez de órganos procedentes de donantes fallecidos.

La donación de un riñón para trasplante es un acto altruista de generosidad, porque muchas personas esperan un trasplante de riñón. Para ser donante vivo de riñón, es necesario comunicarse con un centro de trasplantes cercano.

Los donantes vivos también pueden donar una parte del hígado, y el hígado restante se regenerará, volverá a crecer prácticamente hasta alcanzar su tamaño original.