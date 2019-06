Denunció que su hijo de 3 años fue violado por su papá y la Justicia no actúa: "¿Esperan que lo mate?"

Una mujer denunció que su hijo de 3 años fue violado por su padre y otros familiares, y que la Justicia "no hace nada".

"Le sacaron la niñez a mi hijo y nadie está haciendo nada. En el Servicio Local me dijeron que no tienen psicólogos para nenes, que me lo tengo que buscar yo", lamentó la mujer.

Y agregó: "El nene vomita la medicación, tiene miedo, no duerme bien, se está viniendo abajo con el peso".

La mujer también contó que al papá del nene le dieron restricción por un mes y que recién tiene la pericia piscológica en septiembre: "¿Qué esperan? ¿Que me mate el nene?", preguntó.

Además, sostuvo que tiene los papeles donde la forense constata que su hijo sufrió una violación y pese a eso, no le dan prioridad.

"Creo que esto empezó dos meses atrás, cuando pedí ayuda y el juez me denegó la orden de restricción y me puso en el papel que no iba a impedir el contacto con el papá, puede ser quizá porque soy paciente oncológico", señaló la mamá.

Según indicó la mujer, el nene no fue violado solamente por su papá sino también por "un tío, la mujer de él y un vecino".

Piden una "respuesta urgente"

Natalia Vega, de la ONG Mujeres Bahía Blanca, contó que están acompañando a la mamá "en este caso que conmueve a Bahía Blanca".

"Es indignante cómo está actuando la Justicia, está tardando demasiado, la fiscal [Marina Lara, fiscal de Delitos Sexuales] no ha dictaminado una perimetral para la familia (sí para el nene) que tiene miedo y sufre amenazas", señaló.

Y añadió: "Pedimos que le den una respuesta urgente porque esta persona no puede estar en la calle como si nada: si le hizo daño a su criatura, le puede hacer daño a cualquiera".

Según contó Vega, la mamá del nene viene haciendo denuncias desde febrero, cuando notó marcas en el cuerpo del pequeño. Y la última es del 8 de junio.

"El fin de semana anterior lo notó raro, lo revisó y vio sus partes íntimas dañadas; lo llevaron a los peritos. Hay varias personas implicadas del círculo de la familia", detalló. (LU2 y La Nueva.)