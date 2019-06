Fausto Ruesga tendrá su primera participación en la Selección mayor

La Confederación Argentina de básquetbol confirmó hoy los equipos que llevará a los Juegos Panamericanos, a disputarse en Lima, Perú, del 26 de julio al 11 de agosto.

El plantel masculino estará integrado por el bahiense Fausto Ruesga, bicampeón olímpico en los últimos Juegos de la Juventud, el año pasado en Buenos Aires.

Ruesga portó la bandera olímpica

Al alero de Bahía Basket, formado en Olimpo, lo acompañarán Luciano Massarelli, Fernando Zurbriggen y Nicolás Romano. Mientras que Juan Gatti será el entrenador a cargo.

El equipo comenzará a entrenar el 17 de julio en el CeNARD y el 24 viajará a Bahía Blanca para continuar su preparación.

Cronograma de juego

#1 - Sábado 27/7 a las 19 vs Puerto Rico

#2 - Sábado 27/7 a las 21 vs Venezuela

#3 - Domingo 28/7 a las 17:30 vs Rep. Dominicana

#4 - Domingo 28/7 a las 20 vs Estados Unidos

#5 - Domingo 28/7 a las 23 vs Brasil

El equipo femenino

El tanto, el plantel femenino estará compuesto por Melisa Gretter, Andrea Boquete, Natacha Pérez y Victoria Llorente y será dirigido por Juan Pablo Boadaz.

El plantel entrenará en el CeNARD desde el 17 de julio y viajará a Perú el 24.



Cronograma de juego

#1 - Sábado 27/7 a las 17:30 vs Estados Unidos

#2 - Sábado 27/7 a las 19:30 vs Rep. Dominicana

#3 - Sábado 27/7 a las 23:30 vs Uruguay

#4 - Domingo 28/7 a las 18:30 vs Brasil

#5 - Domingo 28/7 a las 21:30 vs Uruguay

Los cruces de semifinales y por las medallas se disputarán el lunes 29/7.

En tanto, el básquetbol convencional tendrá actividad del 31 de julio al 4 de agosto (masculino) y del 6 al 10 de agosto (femenino).