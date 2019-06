Zona desfavorable: preocupa la falta de definiciones del gobierno

Hernán Guercio / hguercio@lanueva.com

En Patagones y Villarino están preocupados, lo mismo que en parte de Puan, Tornquist y Saavedra.

Ya pasaron cerca de tres meses y todavía la Provincia no se ha expedido a favor ni en contra de prolongar por otros cinco años los beneficios impositivos por zonas Patagónica y Austral Desfavorable que tienen los dos primeros distritos y algunos cuarteles de los restantes. Hubo un intento de votarlo sobre tablas en el Congreso, pero no prosperó.

Ahora, entre pedidos de informes, campañas electorales, PASO, comicios generales y (tal vez) un balotaje, pareciera que la decisión tuviera que esperar al momento de la presentación del presupuesto bonaerense, recién en noviembre. Si en ese momento no se aprobase la prórroga, lo más probable es que ambas leyes se caigan y los beneficios queden en el olvido.

La sensación, el temor, la impresión generalizada, es que desde el gobierno provincial se está dilatando la decisión final; y en épocas en las que es necesario juntar (y no perder) votos, esta demora no es tomada como una buena noticia. Además, desde las comunas reconocen que no quieren pagar el costo político de una decisión negativa, y que las fuerzas opositores aprovecharían durante la campaña electoral.

“La Provincia tiene que tomar una decisión, porque para nosotros esto es una cuestión estructural. No pueden estar dando vueltas”, señaló a La Nueva. el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua.

En Patagones, que por ley nacional 23.272 pertenece a la Patagonia Argentina, la ley patagónica provincial 12.322 establece exenciones en el pago del impuesto Inmobiliario urbano y rural, Ingresos Brutos y Sellos; en el resto de los distritos, la ley provincial 12.323 establece los mismos beneficios y suma la exención del pago del impuesto a los Automotores para medios de transporte, haciendo algunas salvedades (de hasta el 50%) de acuerdo al sector territorial que ocupen.



Carlos Bevilacqua



A fines de marzo, cuando las diputadas provinciales Marisol Merquel (PJ-Unidad y Renovación y María Fernanda Bevilacqua (Frente Renovador) presentaron el proyecto que establecía la prórroga de los beneficios por otros cinco años, parecía que iba a ser aprobado sin problemas. Sin embargo, el ministerio de Economía bonaerense y su titular Hernán Lacunza solicitaron estudios agroindustriales que demostraran que se mantenían las condiciones de zona diferenciada y desfavorable en estos cinco distritos.

“Esta semana voy a presentar ese informe, junto con el programa por el cual la ONU nos ayuda a luchar contra la desertificación y el cambio climático en nuestro distrito -agregó Bevilacqua-. Es increíble: los organismos internacionales nos ayudan porque entienden que somos una región distinta, pero desde la Provincia nos ponen trabas. Le están buscando la quinta pata al gato”.



José Luis Zara

El jefe comunal de Patagones, José Luis Zara, es un poco más optimista. Para él, la aprobación de las prórrogas hasta 2024 se realizará cuando se vote el presupuesto provincial, entre octubre y noviembre, en una de las últimas sesiones de la Legislatura previas al cambio de autoridades. Sin embargo, reconoció que hay un “alerta continuo” y un seguimiento de cerca para que las leyes se aprueben.

“Si esto no pasa, vamos a terminar perdiendo los beneficios. No quiero que eso ocurra, ni como productor ni como intendente”, dijo.

“Estas exenciones son importantes, porque acá estamos lejos de todo y necesitamos incentivos para inversionistas”, finalizó.

La estrategia de los municipios para que aprueben las leyes

Más allá de estas primeras gestiones, los municipios no se piensan quedar quietos y planean trabajar en dos frentes simultáneos: uno de ellos conformado por Bevilacqua y Zara, junto a sus pares Facundo Castelli (Puan), Sergio Bordoni (Tornquist) y Hugo Corvatta (Saavedra); por otro lado, también se trabajará desde los distintos concejos deliberantes, solicitando reuniones y gestionando ante senadores y diputados, sean del color político que sean.

También buscarán reunirse con la gobernadora María Eugenia Vidal y el vicegobernador Daniel Salvador.

Estas leyes, coinciden, constituyen la única manera de contar con herramientas para desarrollarse, atraer inversiones o generar empleo en un lugar desfavorable.





Mirá también: Patagones pide extender los beneficios



“Sin ellas, es difícil competir. No es un antojo nuestro, es una realidad”, señalan.

Además, destacan que los números que no se recaudan por las exenciones que brindan las leyes 12.322 y 12.323 son prácticamente despreciables frente a un presupuesto provincial. En Patagones, por ejemplo, el monto es de unos 800 millones de pesos.

En caso que la Provincia no apruebe las leyes, los beneficios se perderán el 31 de diciembre. “¿Qué les decimos a los vecinos si esto ocurre?”, cuestionan.