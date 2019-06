Dichiara: "Gracias a las tasas que tenemos en Monte, el valor de las propiedades creció como nunca"

El flamante candidato a intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, reconoció que el valor de las tasas municipales es “alto”, pero advirtió que de otra forma el balneario “no tendría el desarrollo que tiene y las propiedades no habrían aumentado su valor en forma exponencial, como ocurrió en los últimos años”.

“Lo que nos envía la Provincia de coparticipación apenas nos alcanza para pagar los sueldos municipales. Por ende, si no tuviéramos tasas caras, no habría servicio de recolección de residuos, ni orden en las calles, ni guardia urbana, ni espectáculos gratuitos todo el año, ni limpieza en la playa, ni nada de todo lo bueno que hoy ofrece Monte Hermoso. Seríamos un municipio totalmente ausente”, dijo en el programa Hechos de Radio, que se emite por LU2 Radio Bahía Blanca.

“Por eso que quede claro: no vamos a bajar las tasas. No voy a hacer una promesa de campaña con eso”, subrayó el exsenador bonaerense.

Dichiara remarcó también que, gracias a la forma en que el municipio utiliza su recaudación, “el valor de las propiedades creció como nunca”.

“Antes el vecino pagaba tasas baratas, pero las propiedades en sitios como Sauce Grande o el barrio Las Dunas tenían tan poco valor que los dueños morosos nos ofrecían que las rematáramos para pagar lo que debían”, recordó.

“Hoy cualquiera de esos terrenos, en esos mismos barrios, no baja de 35 mil dólares. Y además un semipiso no baja de 250 mil o 300 mil dólares, y tampoco hay departamento o vivienda que no se alquile en verano, como mínimo, por 3 mil pesos el día”, añadió.

“Todo esto, hay que decirlo, es gracias a que los contribuyentes hacen un esfuerzo para pagar y a que nosotros, desde el municipio, sostenemos una política pública seria que revaloriza la ciudad”, completó.

Dichiara recordó que todos los municipios bonaerenses cuentan con dos ingresos básicos: la coparticipación provincial y las tasas.

“La coparticipación depende, mayoritariamente, de la cantidad de camas hospitalarias, la cantidad de habitantes y el tamaño del territorio del distrito. Por eso es muy escasa para nosotros: tenemos un distrito chico y apenas 16 camas hospitalarias, y además la Provincia tiene en cuenta los habitantes estables, no los que recibimos en buena parte del año”, describió.

No vamos a bajar las tasas. No voy a hacer una promesa de campaña con eso”, subrayó Dichiara.

“Por eso la coparticipación que nos manda la Provincia es tan baja que apenas representa el 35% de los ingresos totales, y sólo nos alcanza para pagar los sueldos municipales. En contrapartida, la recaudación por tasas representa el 65%, y es gracias a contribuyentes que, con mucho esfuerzo, pagan tasas que son caras si las comparamos con otros distritos”, agregó.