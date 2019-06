Monte Hermoso: Alejandro Dichiara volverá a ser el candidato a intendente del justicialismo

Marcos Fernández se sumó hoy a la lista de los intendentes de la Sexta Sección Electoral que este año no irán por la reelección. El jefe comunal de Monte Hermoso anunció que esa candidatura la ocupará Alejandro Dichiara, mientras que él irá como primer postulante del PJ a concejal.

Además, ambos confirmaron que esta será la última vez que irán por un cargo electivo en el municipio, a fin de promover “una fuerte renovación dirigencial” dentro del peronismo local.

“Le pedí a Marcos que sea el candidato a primer concejal, pero ambos entendemos que nuestro grupo necesita tener futuro, renovación, nuevas caras. Un proyecto político no puede depender de las personas, sino de la gestión de un grupo”, señaló Dichiara durante el anuncio.

“El trasvasamiento generacional hay que iniciarlo. Hoy no sólo lanzamos la fórmula Dichiara-Fernández, sino que les decimos a todos que no vamos a volver a ir en una lista ninguno de los dos a partir de 2023. Políticamente no dejaremos las riendas, pero sí administrativamente”, agregó.

Dichiara toma la palabra, acompañado por Fernández y el titular del CD, David Quintana (der.).

La fórmula fue anunciada durante un encuentro que tuvo lugar a las 19.30, en la sede del Partido Justicialista, y que tuvo como principales protagonistas a Fernández, Dichiara y el presidente del Concejo Deliberante, David Quintana.

El primero en tomar la palabra fue Fernández, quien recordó que lleva 8 años al frente de la comuna y más de 20 en distintos cargos municipales.

“En nuestro grupo pensamos que 4 años de gestión pueden ser pocos, pero 8 son suficientes. A partir de allí hay que tomar una decisión”, señaló.

Dichiara llegó a la política en 1985, cuando fue convocado para integrar el área de Deportes de Monte Hermoso. Cuatro años después asumió como director de Turismo. En 1998 y 1999 fue director de Turismo de la provincia de Buenos Aires.

Al fundamentar su decisión, Fernández diferenció sus dos períodos como intendente: el primero, acompañado por el propio Dichiara como senador provincial y con un gobernador justicialista como Daniel Scioli; y el actual, sin un referente local en la Legislatura y con una primera mandataria provincial, María Eugenia Vidal, de otros signo político.

“En el primer mandato se dio un círculo virtuoso, pero en este último no fue así. Y yo, si bien he trabajado muy bien con mi grupo en acciones de gestión municipal, siempre tuve falencias políticas. Hoy no me permito que esas falencias tengan una continuidad en el tiempo, porque reconozco que no ha sido algo virtuoso para Monte Hermoso”, se sinceró.

“En este marco, le pedí a quien es nuestro conductor político que vuelva a ser nuestro conductor institucional. Soy parte de un equipo, y siento que este no es un momento de que yo tenga continuidad en un tercer período. Necesitamos una fuerza política más contundente, que hoy tiene Alejandro Dichiara”, añadió.

En el final de su discurso Fernández no pudo evitar emocionarse.

“El cariño de los montehermoseños es lo que más voy a extrañar y lo que más me va a costar dejar, pero estoy convencido de que, para crecer, a veces nos tenemos que desprender”, cerró, ante el aplauso de los presentes.

Dichiara ocupó el cargo de intendente de Monte Hermoso entre 2005 y 2011. Fue sucedido por Marcos Fernández, cuyo segundo período vence en diciembre.

Dichiara agradeció a Fernández el gesto de contribuir a la alternancia democrática, aunque aseguró que no lo sorprende porque en 2015, cuando él quedó afuera de las listas seccionales y no pudo renovar su banca en el Senado provincial, el actual intendente le ofreció su cargo.

“Me dijo que había llevado dos listas (a la Junta Electoral): una conmigo como candidato y otra con él. Así, si yo quedaba afuera, podía ir como intendente y él ocupaba el lugar de secretario de Obras Públicas. Ese es Marcos Fernández. Prioriza cosas que no todos ven, pero que todos le valoramos”, subrayó.

Dichiara y Fernández, días atrás, durante la visita del precandidato a gobernador Axel Kicillof a Monte Hermoso.

En cuanto a su postulación, dijo que la asume con “alegría y responsabilidad”, pero sobre todo consciente de que se viene “un cambio generacional” que alcanzará tanto al PJ como al municipio, que obligará a los afiliados y simpatizantes del justicialismo “a tener que tomar partido”.

“Hay muchos jóvenes capacitados para hacer este camino, así que hoy empieza una carrera para ver quién se gana a la gente, dicho en el mejor sentido”, enfatizó.

También anticipó que si es electo intendente incorporará “más jóvenes al gabinete municipal”, a fin de que puedan desarrollarse “como nos permitió hacerlo a mí y a otros quien fue nuestro líder político, Alberto 'Pirucho' Abraham”.

Dichiara fue electo senador provincial por la Sexta Sección Electoral en 2011. Ocupó la banca por el Frente para la Victoria hasta diciembre de 2015.

Por último, lanzó varios dardos a la gobernadora María Eugenia Vidal y a Cambiemos.

“(Vidal) no trajo absolutamente nada a Monte, y los referentes locales de Cambiemos ni siquiera lograron traer un ministro, un subsidio para una institución local o siquiera que la gobernadora haga algo más que venir a sacarse una foto y escaparse. Pero bueno, creo que eso, a la larga, se paga. Por eso estamos convencidos de que la gente nos va a acompañar una vez más”, cerró.

Durante el encuentro quedó ratificado que el resto de la lista de candidatos a concejal la completarán Rosana Sotelo, David Quintana y Carolina Balbuena, entre otros. En tanto, la primera candidata a consejera escolar será Sandra Fernández.