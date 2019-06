Insólito: Dejaron a un futbolista sin poder jugar una final por ser solidario

Juan Emilio Calzetta juega en la primera división de San Martín de Carhué y es el entrenador de la séptima división del mismo club. En un partido, en el que sus dirigidos enfrentaban a Club Sarmiento B de Pigüé, un chico del elenco rival sufrió una fractura y, en solidaridad con su par, decidió suspender el partido.

Sin embargo, esa destacada actitud no encontró eco en el Tribunal de de Penas de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, que decidió dar por perdido el partido a ambos conjuntos y suspender a los dos directores técnicos.

Por tal motivo, Calzetta -al menos hasta que no revea el fallo-- no podrá jugar el partido decisivo entre el "Santo" carhuense y Atlético Huanguelén, por un lugar en las semifinales anulares de la máxima categoría.

"Que estas decisiones no nos confundan. Sigamos luchando para construir un futuro mejor, lleno de aprendizajes y, sobre todo, lograr ponerse en el lugar del otro cuando sea necesario. Yo me voy a dormir con la misma tranquilidad que dormí el día que decidimos pasar el partido a un segundo plano, y espero que tomen decisiones que cualquier persona de bien tomaría. Eso generará una mejor sociedad", expresó el formador en sus redes sociales.

"Me dejaron sin jugar una final, pero no me arrepiento de haber cambiado abrazos de gol por abrazos de contención. Si ustedes hubieran visto esos ojos, me entenderían", agregó.

Juan Emilio recibió innumerables apoyos del ambiente de la Liga donde juega, y dirige, y se mostró confiado en que se pueda revertir el fallo.

"Sinceramente, no me esperaba esta repercusión, pero quiero agradecer por todos los mensajes de apoyo y el afecto que recibí en estas horas. Sin dudas que si me decían que me podía perder un partido muy importante, volvería a tomar la misma decisión", remarcó.

Lo cierto es que esta noche se llevará una reunión extraordinaria para cambiar el rumbo de la sanción, ya que muchas voces se alzaron en solidaridad con Calzetta.

La mamá que se solidarizó

“ Yo estaba en la cancha y el momento fue horrible para todos, tanto para los padres, dirigentes y colaboradores, pero para los chicos de los dos equipos fue sumamente traumático. Era imposible continuar el encuentro en esas condiciones, pese a que sólo se habían jugado 5 minutos. Todos, y en especial este chico (por Juan Emiliano Calzetta) y el profe de Cub Sarmiento, colaboraron conteniendo a todos los niños”, sostuvo Mariela Pazos, la mamá del pibe lesionado.

“ Soy profe de educación física y se lo necesario que es la contención, la empatía y la responsabilidad que implica tener a cargo niños en etapa formativa. Todos estuvieron pendientes de ayudar a calmar la angustia y el dolor de mi hijo, y toda mi familia está agradecida”, amplió.

Y cerró con varias preguntas tras la decisión tomada por el Tribunas de Penas.