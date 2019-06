Escenario político: el dilema de Sergio Massa, ser-K o lejos

Escenario político es una serie de análisis en el marco del año electoral. En este caso, cuáles son las alternativas que maneja Sergio Massa de cara al cierre de la inscripción de alianzas electorales, que tendrá lugar el 12 de junio.

Conceptos:

* El líder del Frente Renovador debe definir si se mueve hacia el espacio de Unidad Ciudadana-PJ que promueve la fórmula presidencial Fernández-Fernández o se queda en Alternativa Federal.

* Si se acerca al kirchnerismo podría competir en una PASO presidencial, con escasas chances de éxito. Si va a una primaria por la Gobernación contra el binomio Kicillof-Magario tendría más posibilidades, aunque tampoco cuenta con ventaja.

* ¿Se arriesgaría Massa a perder en agosto y quedar definitivamente eliminado? Tal vez, pero antes deberá negociar puestos en lugares interesantes en las listas legislativas y eventuales posiciones en un futuro gobierno. La opción más difícil sería que ocupe él mismo el primer lugar de la boleta de diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires, ya que esto le significaría bajar demasiados escalones.

* Otra opción es quedarse donde está. Ir a las elecciones con los dirigentes de Alternativa Federal (Urtubey, Schiaretti, Picchetto) y, aún perdiendo, mantener un trabajo de largo plazo para intentar abrir cada vez más la famosa "avenida del medio", entre ambos márgenes de la grieta.

* Luego hay hipótesis más arriesgadas. Que Massa sea candidato a presidente y lleve a María Eugenia Vidal como postulante en la Provincia, al igual que la boleta de Cambiemos. Técnicamente sería posible, políticamente es dificilísimo.

* Otra idea poco probable pero no imposible, en pos de sus apelaciones a deponer egos y trabajar en una construcción más amplia, sería llamar a Roberto Lavagna para que el ex ministro sea candidato presidencial y Massa, a gobernador. Probablemente no ganarían pero podrían hacer una elección más que decorosa.

* En medio de todo esto, el ex jefe de Gabinete sigue sosteniendo un discurso ambiguo, indefinido, en el cual parece que ya no le queda acrobacia verbal por ensayar.

* ¿Cómo baja todo esto a Bahía Blanca? El peronismo, para ser competitivo en la lucha por la intendencia, necesita tener a un solo candidato el 27 de octubre contra Héctor Gay. Si va unido es competitivo; si va dividido pierde.

* Aquí necesitan que Massa se mueva hacia la unidad. Podemos arriesgar a decir que el justicialismo, todo junto, en nuestra ciudad tiene una proyección de votos del 40%, con un margen de 2 o 3 puntos hacia arriba o abajo según las circunstancias.

* Cambiemos no bajaría de eso. Por lo tanto, uno de los factores determinantes será el arrastre. Si bien hay muchos sondeos y encuestas dando vueltas, estas preguntas son para ustedes, los bahienses que conocen a su ciudad e idisioncrasia.

* ¿Qué candidato presidencial puede obtener más votos en Bahía, Mauricio Macri o Alberto Fernández con Cristina Kirchner? ¿Y en la Gobernación, Vidal, Kicillof o, eventualmente, Massa? Si sus respuestas fueron Macri y Vidal, no hay razones para pensar que la reelección de Gay esté en serio riesgo.

* No obstante, quedan algunas circunstancias por resolver, para nada menores: este es un país dominado por la coyuntura, de acá a octubre falta demasiado y todavía muchas cosas pueden cambiar. Los últimos 20 metros van a ser determinantes.