Un instrumento hecho a mano y con toda la precisión de un bahiense

La presentación que realizará hoy la Orquesta de Cámara en homenaje al Día de la República italiana tendrá además un condimento extra.

Es que en el concierto que se realizará desde las 20.30 en la Biblioteca Rivadavia, que estará a cargo del maestro Ramin Bayani, se utilizará un nuevo instrumento construido por Alfredo Benetti.

“El instrumento se trata de un muselar virginal y la particularidad es que tiene el teclado a la derecha. Hay muy pocos de esta longitud en todo el país. Este tipo de instrumentos se construyeron entre 1500 y 1700, y son los antecesores al piano. Eran llamados spinet, clavicordio o simplemente virginales (siempre tienen cuatro octavas). Se lo llamaban así porque era el instrumento preferido de las doncellas”, explico Benetti.

La mayor dificultad para la construcción es que no existen planos.

“En esa época se hacían cientos de modelos, pero en la actualidad hay muy pocos planos. Este instrumento se basó en un boceto de la familia Ruckers, y en un cuadro. Para concretarlo hice una maqueta en escala. En base a eso imaginé el mecanismo y las proporciones. A partir de ahí dibujé el plano en proporción 1:1 y después de varios intentos llegué al plano definitivo”, mencionó.

“Por casa pieza hice un prototipo y me puse a investigar qué molduras y/o encastres había en esa época y lo adapté al modelo. En la familia Ruckers, padres e hijo tenían una moldura diferente como sello distintivo. Servía para saber que eran originales”.

A partir del diseño puso manos a la obra para concretar la idea.

“A partir de tenerlo definido empecé a fue buscar las maderas más aptas a esta zona. Utilicé marupá y rauli. Construir un instrumento de esta época puede llevar de un año y medio hasta tres años, dependiendo el modelo. Cada paso tiene su proceso y no se lo puede apurar”, sostuvo.

La precisión es clave para concretar el instrumento previsto.

“Para la creación de estos instrumentos se necesita paciencia, tiempo y mucha precisión, porque el hecho de tener una grieta en la madera genera que no suene y hay que desechar todo. Cada pieza del instrumento está hecha a mano porque, al no haber planos y al no producirse en serie, el constructor debe realizar un trabajo específico para crearlo”, indicó.

Algo que llama la atención es el impacto visual que genera esta flamante obra de Benetti.

“La decoración es acorde a la época. En el caso de este instrumento, es pintado al óleo, con motivos encontrados de la época. No se utiliza barniz, sino laca en escamas, porque si no, el instrumento no suena. Ya estoy en otro proyecto. Se trata de un mixto en un solo instrumento: clavicenvalo muselar”, cerró el creador de este instrumento, que esta noche lo va a tocar Mariano Marquinez.