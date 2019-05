El arco político nacional repudió el atentado contra el diputado Olivares

Dirigentes de todo el arco político repudiaron hoy el ataque contra el diputado radical Héctor Olivares y reclamaron el esclarecimiento del hecho, en el que también murió un funcionario.

"Repudiamos enfáticamente el ataque a Olivares y Miguel Yadón. Es inadmisible que en un país democrático ocurran este tipo de atentados. Exigimos el inmediato esclarecimiento de los hechos", expresó el Comité Nacional de la UCR a través de redes sociales.

Su presidente y gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, manifestó un "repudio total al ataque" y advirtió que "es terrible que sucedan este tipo de hechos en democracia".

La legisladora de la bancada radical Gabriela Burgos advirtió que "se descarta que haya sido por un tema de inseguridad", al tiempo que señaló que el riojano no le manifestó haber sufrido amenazas de algún tipo.

"No [me informó sobre amenazas]. Somos muy unidos con Héctor, siempre me está preguntando e interiorizándose por algunos temas", puntualizó la legisladora en declaraciones a C5N.

Por su parte, sus pares Miguel Bazze y Luis Borsani afirmaron que Olivares fue víctima de "un atentado" y que sus atacantes "lo estaban esperando".

En tanto, el presidente del Consejo Nacional del PJ, el diputado José Luis Gioja se mostró "impactado por la noticia del diputado Olivares" y expresó: "Fuerzas Héctor, para una pronta recuperación".

"Envío mis condolencias a la familia de Miguel Yadón, Q.E.P.D. Repudiamos terminantemente estos hechos de violencia y confío en el rápido esclarecimiento del suceso", agregó.

El Partido Justicialista remarcó: "Repudiamos y lamentamos el ataque que sufrió" el legislador y se mostró confiado en que "pronto se sepa la verdad y que terminen estos irracionales hechos de violencia".

"Los diputados/as del Bloque del FPV-PJ manifestamos nuestra solidaridad ante la grave agresión sufrida por el diputado Héctor Olivares y sus asesores, al tiempo que exigen a las autoridades del Ministerio de Seguridad el pronto esclarecimiento de los hechos", manifestó en tanto la bancada opositora.

En tanto, el legislador peronista Facundo Moyano expresó su repudio y subrayó: "Este hecho se debe esclarecer rápidamente, no puede quedar impune".

Por otra parte, los diputados del Frente para la Victoria Daniel Filmus y Hugo Yasky repudieron el hecho y lo calificaron de "gravísimo".

"Nuestro más enérgico repudio al ataque que sufrió el diputado nacional por La Rioja Héctor Olivares. Es un hecho gravísimo que debe investigarse", sostuvo el exministro de Educación.

A través de redes sociales, el secretario general de la CTA de los Argentinos señaló: "Mucha fuerza a Héctor Olivares y su familia. Necesitamos saber que pasó, exigimos un rápido esclarecimiento de este lamentable hecho".

A su vez, el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, también se refirió sobre el hecho: "Mi acompañamiento ante el lamentable hecho que sufrió el diputado nacional riojano Héctor Olivares. Me solidarizo con él y su familia, en esta difícil situación y acompaño a la familia de Marcelo Yadon, ante esta irreparable pérdida".

En tanto, el senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires Fernando "Pino" Solanas subrayó: "Repudiamos enérgicamente el atentado que sufrió el diputado nacional por La Rioja, Héctor Olivares. Que se investigue para que no haya impunidad".

En el mismo sentido se expresó el diputado nacional del Frente para la Victoria Guillermo Carmona, quien expresó su "categórico repudio al grave ataque perpetrado en proximidades del Congreso Nacional contra el Diputado Nacional Héctor Olivares y que provocó la muerte de Miguel Marcelo Yadón".

"Todo mi apoyo al diputado Héctor Olivares. También envío mi solidaridad y condolencias con los seres queridos del funcionario fallecido. Esperamos que el ataque pueda ser esclarecido lo más rápido posible. Estos hechos terribles atentan contra la democracia argentina", manifestó la también integrante de la Cámara baja Marcela Campagnoli.

La Presidencia de la Cámara de Diputados, encabezada por el dirigente del PRO Emilio Monzó, expresó "su profunda consternación ante el brutal atentado sufrido por el diputado Héctor Olivares".

"Nos ponemos a entera disposición de su familia, a quienes acompañamos con nuestra solidaridad y, por supuesto, ofrecemos toda la colaboración institucional a la Justicia para el esclarecimiento de este hecho que nos conmociona. Expresamos también nuestro más hondo pesar por el fallecimiento del funcionario riojano Miguel Yadon, asesinado en este mismo atentado", agregó un comunicado de la Cámara baja. (NA)