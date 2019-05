A Guido Pella le fue como al resto de los argentinos

Guido Pella quedó eliminado del Masters 1000 de Madrid, al perder hoy en la segunda ronda con el suizo Stanislas Wawrinka por 6-3 y 6-4.

El bahiense, ubicado en el puesto 26 del ranking mundial de la ATP, perdió con Wawrinka (34) luego de una hora y media de juego.

El argentino, de 28 años, había logrado una importante victoria ayer en su debut sobre el ruso Andreii Medvedev (14) por 6-2, 1-6 y 6-3, pero hoy estuvo lejos de repetir su actuación en la Caja Mágica madrileña y fue superado por Wawrinka, un tenista de nivel "top" que de a poco se reinserta en los primeros planos.

