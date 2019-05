"Fue muy alevoso, pero nunca frenó", dijo el empleado de la cochera donde atropellaron al perro

Alan Madrigal, empleado de la cochera donde fue salvajemente atropellado un perro, desmintió la versión del conductor Roberto Gutiérrez, quien hoy dijo que no vio al animal antes de pasarle por encima con las ruedas derechas anterior y posterior de su vehículo.

"Yo creo que el flaco (sic) se da cuenta de lo que hace", dijo el trabajador al programa Hechos de Radio, de LU2.

"Él entra a la cochera, no estaciona y, cuando hace marcha atrás y sale a la calle, justo sale el Negro a correrlo, a ladrarle, y se pone adelante de la camioneta. Yo creo que lo alcanza a ver y, si no lo ve, lo escucha", enfatizó.

Además de confirmar que Gutiérrez salió de la cochera marcha atrás, Madrigal recordó que la camioneta dio dos saltos al pasar por encima del animal.

"Fue muy alevoso, pero él (el conductor) salió y en ningún momento frenó", sostuvo.

El hecho ocurrió ayer a las 11 y fue registrado por las cámaras de seguridad de la cochera.

"Cuando ingresé a trabajar, a las 13, la dueña de la cochera me notifica lo que había pasado. Me puse a buscar en las grabaciones (de las cámaras de seguridad) y me encuentro con este hecho de violencia. Sentí mucha tristeza, mucha impotencia", dijo.

Madrigal señaló que consideraba al perro como su mascota, dado que el dueño lo dejaba salir y el animal solía permanecer varias horas en la cochera.

"Era mi perro. Sufro mucho esto; la estoy pasando mal. Espero que se haga justicia", cerró.