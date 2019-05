Tips para vivir mejor, según un oncólogo holístico

Por Cecilia Corradetti / ccorradetti@lanueva.com

“Aprender a alimentarnos, a vivir, a amar y a morir” se denominó la conferencia que brindó en Bahía Blanca el médico oncólogo holístico Jorge Esteves, en la que se abordaron distintas temáticas relacionadas con la necesidad de hallar una mejor calidad de vida integral.

Esteves es especialista en oncología clínica, diplomado en Nutrición y autor de varios libros vinculados con estos temas.

“Nuestra propuesta no está en oposición, sino en complementación con otros tratamientos, incluso los clásicos y procura corregir las causas de las enfermedades”, subrayó.

Las tres etapas del método, denominado SHEDAL, que propone son: desintoxicación, armonización y estabilización.

“Últimamente sumamos otras modernas y efectivas herramientas terapéuticas para aquellas personas que en una primera etapa, no están dispuestas a cambiar lo suficiente su alimentación, aunque la dieta del SHEDAL puede hacerse con mucho placer si se aprende a preparar manjares saludables y terapéuticos”, agregó.

Esto, dijo, tiene que ver con una complementación entre la medicina holística y la medicina cuántica.

--¿Cuales son los alimentos que deberíamos consumir para vivir mejor?

--La mayor proporción y con frecuencia de cada tres horas, todos los días, cereales integrales en grano (arroz integral, mijo pelado, maíz, quínoa, amaranto, trigo burgol, sarraceno, avena, cebada, etc). Entre un 20 y un 35% deben ser verduras cocidas y crudas, tanto de raíz, como redondas y de hoja. La tercera (10 a 15%) deben ser fuentes proteicas (legumbres o sus derivados, pescado de mar, huevos de campo o clara de huevo; pollo de campo. Lo de origen animal es mejor con el almuerzo y no con la cena. Se completa con grasas saludables (aceite de oliva o de girasol, aceitunas, almendras, nueces, sésamo, chía, aceite de pescado, etc.); frutas (una o dos por día), miso (pasta fermentada de soja orgánica) que es el mejor alimento fermentado que existe y es clave para la longevidad; hongos, brotes, etc.

--¿Qué alimentos deberíamos eliminar?

--Carnes rojas, leche, quesos y otros lácteos, evitando incluso los orgánicos. Se ha demostrado que es la principal causa de más de 200 enfermedades, incluyendo las cardiovasculares, cáncer, autoinmunes y alérgicas, etc. Con todo detalle explicamos en nuestros libros y revistas, cómo reemplazarlos saludable y placenteramente. También hay que evitar los dulces y las harinas blancas y las integrales en exceso, así como edulcorantes artificiales.

--¿Cómo activar la fuerza natural de observación y sanación interior?

--A través de tomar la decisión de desintoxicar el organismo, estabilizar la glucemia y también trabajando las causas emocionales con técnicas incluidas en la Psicología del SHEDAL que transmutan emociones negativas en positivas rápidamente, sanándose también las secuelas de hechos psicológicamente traumáticos del pasado.

--¿Cómo potenciar el rendimiento intelectual, escolar, laboral, deportivo y sexual?

--Además de lo explicado en la respuesta anterior, armonizando la producción de Eicosanoides, ya que esto permite que todas las células normalicen sus funciones y esto es clave para optimizar todo tipo de actividades humanas. Famosos deportistas de élite hacen una dieta más sus complementos, muy similar a nuestra propuesta.

--¿Podemos disfrutar de la vida si le tenemos miedo a la muerte?

--Seguramente no, por eso es importante entender que la muerte es tan solo un parto al revés, nacer a un nuevo estado, a un nuevo plano de existencia. Quienes optan por creer que después de la vida no hay nada, en mi experiencia veo que suelen sufrir mucho cuando les toca partir, pues se apegan patológicamente a la vida (que es lo único que creen que existe) y justamente el apego es la raíz de todo sufrimiento humano.

--¿Cómo suele reflejarse el apego?

--El apego se refleja en el miedo a perder la vida y si la amamos de verdad no debemos temer perderla. Mucha gente no le teme a la muerte, sino al sufrimiento previo a la muerte y no les permite disfrutar de la vida. Sufren inútilmente y por las dudas: quizás el día que les toque partir lo hagan quedándose dormidos y sin ningún sufrimiento, pero se arruinaron la vida por ese miedo absurdo. Alentamos a vivir el aquí y ahora y a disfrutar del camino de la vida y el día que nos toque perderla, seguramente disfrutaremos de lo que venga después, si aprendimos a disfrutar del camino que nos toque o elijamos. Y si fuera cierto que no viene nada ¿quien nos quitará lo bailado si hemos disfrutado de la vida?

--¿Sabemos amar?

--Así como en la vida, el amor se ve afectado por el apego. Si hay celos hay apego y esto asfixia al ser pseudo-amado. Si amo realmente a mi pareja deberíamos plantearnos amar al otro desde el corazón y no sólo desde la mente o el cálculo.

--¿Cuál es entonces la conclusión respecto de la pregunta anterior?

--En mi experiencia como médico oncólogo holístico, la culpa y el amar de manera calculadora representa uno de los 12 grupos de factores psicosocioespirituales que predisponen al cáncer y a otras serias enfermedades. Es clave enseñarles a los pacientes que si hay algo que realmente los puede curar de casi todo tipo de enfermedad supuestamente incurable, es el verdadero amor, por sí mismo, por el prójimo, por Dios y por la vida. Y si esto no alcanzara para sanarse, al menos ayudaría mucho a crecer espiritualmente, que, a mi criterio, es el verdadero sentido de la vida.