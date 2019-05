Luciano Cáceres con La Nueva: “Ahora soy el comisario del pueblo”

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

A Luciano Cáceres se le juntaron dos estrenos: la película “El hijo”, que ya está en todas las salas nacionales y se basa en el cuento “Una madre protectora” del bahiense Guillermo Martínez y la serie “El mundo de Mateo”, dirigida por Mariano Hueter, que se emitirá desde el próximo martes en TV Pública y el miércoles ya estará en Cablevisión Flow.

“Leí el cuento de Guillermo Martínez. Es un autor que me interesa muchísimo. Tuve la suerte de conocerlo. Martina (Gusmán) y yo somos varios personajes del cuento agrupados para poder estar en todo el recorrido de la historia. Cuando me pasaron el guión, también me pasaron el cuento. Guillermo es un tipo muy interesante”, aclara Luciano Cáceres.

—Se viene “En el mundo de Mateo” ¿de qué se trata?

—Es un thriller, un policial. Está rodado tipo mini serie. Soy el comisario del pueblo, el Comisario Ledesma. La historia se centra en la historia de Mateo que es un pibe adolescente que sufre bullying en el secundario y además tiene un padecimiento, unas ausencias. No recuerda algunos episodios de su vida. Tiene una suerte de desmayo y se le borran algunos recuerdos.

“En el pueblo está la desaparición de un chico que se llama Luciano Ábalos y luego este chico aparece muerto. Entonces a partir de ahí viene toda la búsqueda del responsable de este homicidio. Pueblo chico, infierno grande: nos iremos enterando de que el comisario tiene algunos intereses personales y particulares sobre este incidente”.

Un día, todos contentos porque mi vieja había quedado embarazada, pero en realidad era porque había pasado por ese escenario en donde mi viejo dormía y sacaba los colchones de abajo de las tablas. Soy fruto de un amor prohibido".

Concebido literalmente en el escenario

—¿Es cierto que tu papá tenía un teatro independiente cuando vos eras chiquito?

—Sí, fui concebido literalmente en un escenario. Mi viejo tenía un teatro independiente, en la calle Rincón. Además trabajaba en la Municipalidad y estaba casado con la mamá de mi hermano más grande. Mi mamá también trabajaba en la Municipalidad y estaba casada con ingeniero durante 9 años. No podía quedar embarazada y era compañera de trabajo de mi viejo. Un día, todos contentos porque mi vieja había quedado embarazada, pero en realidad era porque había pasado por ese escenario en donde mi viejo dormía y sacaba los colchones de abajo de las tablas. Soy fruto de ese amor prohibido concebido literalmente en un escenario.

—¿Cómo se conjuga tu alma de hombre de teatro con el trabajo en una mini serie en donde los capítulos duran 30 minutos y se graban de una manera tan distinta?

—Tiene que ver con el desarrollo del oficio. Soy actor, soy director. Entonces donde pueda realizar mi especialidad lo voy a hacer. Obviamente que son otros tiempos, no tiene los ensayos que sí tiene el teatro, otra inmediatez, pero bueno, uno también tiene que construir un personaje, desarrollar ese personaje dentro de un género, de una historia. Eso lo vas aprendiendo con el oficio. Es cierto que el teatro tiene algo del vivo, una adrenalina incomparable porque el público está ahí. Pero hay que fortalecerse en todas las áreas en donde podés desarrollar el oficio.

“Después hay muchos atajos que vas conociendo, también te vas conociendo a vos mismo y te mantiene activo. Yo siempre voy alternando entre teatro, cine y televisión, voy y vengo. Dirijo teatro hace 20 años así que me mantengo muy activo en todas las áreas”.

Distintas plataformas

—¿La revolución de las series y la televisión por streaming te dieron una salida interesante como actor?

—No sé exactamente cómo rinde. Sí me doy cuenta que con las nuevas plataformas te ven en otros países y por eso fui convocado para hacer cosas en el exterior. Para nosotros es lo mismo, es decir, no actuás diferente si la serie se va a ver en Flow, en Netflix o en la Televisión Pública. Uno tiene un solo actor, no tiene un actor para la plataforma. Claro que te sirven porque abren mercados, abren caminos. Uno tiene que aggionarse a que hay otro público que quiere ver lo que tenga ganas en el horario y en el día que quiere.

“También está el público de siempre, aunque en menor medida. Por ejemplo, en ‘El mundo de Mateo’ lo podés ver por TV Pública pero también lo podés buscar a la hora que quieras en Flow. Incluso lo podés ver entero en una noche o en una tarde".

—Seamos un poco injustos. Antes la división era cine, TV y teatro. Ahora se metió el streaming. ¿Cuál es el que más se ajusta al oficio del actor?

—Es un intermedio. Las series tienen un poco más de tiempo si lo comparás con la tira diaria, pero igual no es tanto como el cine. Aunque últimamente el cine se está grabando en muy poco tiempo por los presupuestos acotados que tiene la industria. Además se favorece con toda la tecnología digital. Hace unos años todo se hacía en otro material y había un cuidado distinto de los tiempos. Era todo mucho más caro y había tiempos de revelado, otra historia. Ahora hay una inmediatez que te permite laburar más y más rápido.

—¿Cuánto tardás aproximadamente si hoy querés filmar una película?

—Antes tardabas 10 semanas capaz. Hoy no podés tardar más de cuatro o cinco.

—¿Creés que el boom de las series españolas se toma como ejemplo para producir en la Argentina?

—La verdad que no lo sé. Han hecho buenos productos, como también hay muchas series argentinas que están dando vuelta por el mundo. Lo interesante sería que se retroalimente, que genere mayor intercambio.

"Tenemos un mismo lenguaje en una cantidad de países impresionante, sin embargo seguimos consumiendo lo de Estados Unidos. Entonces sabiendo que podemos producir para tanta gente hispana, se está dando una tendencia fuerte", aclaró Luciano Cáceres.