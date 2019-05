"No planteamos cogobierno, los responsables somos nosotros", aclaró Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró hoy que la administración de Mauricio Macri "no está planteando un cogobierno ni alianza electoral" con su propuesta a la oposición sobre puntos básicos de consenso y advirtió que por eso "no va a ceder ese espacio que le corresponde".

Bullrich denunció también que con los paros generales, como el reciente del "moyanismo" y las CTA, "los únicos beneficiados son los sindicalistas, que son ultramillonarios".

Por América TV, la ministra aseveró que con la propuesta de un acuerdo con la oposición "no estamos planteando ni cogobierno ni alianza electoral".

"Los responsables de gobernar la Argentina somos nosotros y no vamos a ceder ese espacio que nos corresponde; pero en este plano es necesario que haya previsibilidad y no se generen situaciones de descontrol, por ejemplo en los mercados cambiarios, y haya garantías de que la Argentina no va a entrar en default", amplió la funcionaria.

Bullrich destacó igual que ya hubo consensos parlamentarios y con las provincias. Sobre este punto resaltó la firma del acuerdo fiscal que permite que "haya 18 provincias que tienen superávit fiscal porque el gobierno creó un sistema automático" de transferencia de fondos.

"Hubo elementos de consenso, pero algunos puntos terminaron en situaciones violentas y la capacidad de consenso se fue reduciendo", aclaró la ministra.

Acerca de hechos como la vandalización de las escuelas o los incidentes en huelgas y movilizaciones sindicales, dijo que "durante muchos años no se persiguió, no se hizo absolutamente nada" al respecto.

"Pero el que dañó tiene que pagar, como cuando se hace un daño adrede; al quemar un colectivo para que la línea no salga, le destruye trabajo o ahorros a una familia o a una empresa. Eso es parte de algo promocionado y alguien se tiene que hacer cargo... ¿por qué hacerse cargo el Estado?", dijo Bullrich al justificar su reclamo a los gremios para que paguen la seguridad adicional en torno a la protesta del 30 de abril.

Al ahondar sus críticas a la huelga, aseveró que "está claro que los primeros que perdieron con el paro fueron los trabajadores, los emprendedores, los monotributistas, la gente".

"Desde 1983, duplicando los paros en gobiernos no peronistas y acomodando algunos en los gobiernos peronistas ¿qué aporte le hicieron al país? ¿por qué no se sientan a ver qué pueden aportar en lugar de esta lógica de patotas y barras bravas?", abundó.

Bullrich, ministra de Trabajo en el gobierno de la Alianza (1999-2001), cuando se enfrentó con varios gremialistas, entre ellos el camionero Hugo Moyano, afirmó que con los paros "los únicos beneficiados son los sindicalistas, que son ultramillonarios".

Sobre la supuesta fortuna de los dirigentes rememoró que "cuando pedí sus declaraciones juradas me rodearon y me dijeron que 'si no sacas esto te matamos, te vamos a hacer mierda, te vamos a inventar causas' (...) y hasta hoy no las presentaron".

Además fustigó al kirchnerismo: "Creen en el poder eterno, no creen en la división de poderes, armaron la justicia a medida de sus necesidades y deben estar pensando 'qué hacemos el primer día, qué diario cerramos'".

También avaló los fallos judiciales que absolvieron a quienes mataron en defensa propia: "Si hay una víctima y un victimario y la víctima por una situación no buscada debe apelar a un recurso extremo, no puede ser que esa persona sea condenada a una prisión perpetua por haber defendido su vida". (Télam)