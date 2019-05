Impuestos y prohibición publicitaria, ejes de la lucha contra el trabaco

Aumentar los impuestos a los cigarrillos, regular la publicidad e incluso prohibirla por completo e impulsar demandas colectivas contra las empresas son las acciones más efectivas en la lucha contra el tabaquismo en la Argentina, que tiene "uno de los índices más elevados de consumo de la región", aseguraron funcionarios y especialistas en las vísperas del Día Mundial sin Tabaco.

"En los últimos tres años se han tomado medidas fiscales muy proactivas para reducir el impacto del tabaquismo. Las medidas fiscales son las más costo-efectivas para reducir el consumo de tabaco y sus consecuencias”, destacó el secretario de Gobierno de Salud Adolfo Rubinstein.

No obstante advirtió que "lamentablemente no tenemos aún la ratificación parlamentaria para que Argentina se adhiera a la Declaración del Convenio Marco para el Control del Tabaquismo", pero eso no quita "que sigamos bregando para lograrlo".

Rubinstein aseguró que se han implementado medidas públicas antitabáquicas desde 2005 a la fecha que han reducido el consumo "pero en la Argentina el consumo de tabaco es muy alto".

Ignacio Drake, coordinador del Programa Nacional de Control de Tabaco, recordó que en 2016 y 2017 el Gobierno modificó los impuestos al tabaco "introduciendo una perspectiva de salud".

"En 2017 lo que se hizo fue bajar la alícuota del 75 al 70 por ciento, pero fijar un impuesto mínimo, esto garantizaba que el consumidor no pudiera 'pasarse' a marcas más baratas, o sea, se achicó la brecha de precios", explicó.

Drake indicó que "el impacto de esta reforma se vio frenado por medidas cautelares que las empresas lograron en la Justicia, que dejaron sin efecto la aplicación del impuesto".

Para la la directora nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles, Veronica Schoj, la reforma fiscal de 2017, "no está cumpliendo con su objetivo sanitario ni recaudatorio, debido a medidas cautelares interpuestas por tabacaleras que no están pagando el impuesto mínimo sumado al descenso de la alícuota de impuestos internos de 75 a 70”.

Schoj explicó que “este escenario llevó a que las ventas de productos cayeran de manera muy modesta el último año –solo un 3%–, que se ampliara la sustitución por marcas y productos más baratos y generó una caída de la recaudación real de un 19% en el último año, equivalente a 12.600 millones de pesos de pérdida de recaudación".

La Secretaría de Salud aseguró que junto con la AFIP viene apoyando una estrategia judicial para responder a las medidas cautelares de las tabacaleras y "dar una discusión de fondo que contemple la perspectiva de protección de la salud pública en las políticas fiscales de tabaco".

La secretaría calificó de "alarmante" la presión que ejerce el tabaquismo sobre el financiamiento del sistema de salud ya que "el costo directo de la atención médica de las enfermedades provocadas por el tabaco es alrededor del 9% del gasto total en salud, sin contar los costos de discapacidad y pérdida de productividad laboral".

Marita Pizarro, codirectora ejecutiva de Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina, sostuvo que "el precio de los cigarrillos en la Argentina es uno de los más bajos en la región, lo que hace que sean muy accesibles al consumidor".



En noviembre de 2018, el FIC publicó un informe en el que concluía que el precio de los cigarrillos subió un 20,12 por ciento contra un 32,40 por ciento de inflación acumulada entre enero y septiembre por lo que "fumar se abarató en comparación con otros productos, como los alimentos".

Otro eje central de esta lucha es la regulación de la publicidad: "Avanzar en prohibición completa de publicidad es clave para ponerle límite a la industria tabacalera (IT) en la promoción de sus productos enfocada principalmente en nuestros niños, niñas y adolescentes", sostuvo Pizarro.