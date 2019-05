Mundial Sub 20: Argentina se quedó sin invicto en el cierre de la fase de grupos

Argentina perdió esta tarde 2-1 ante Corea del Sur, en la ciudad de Tychy, por la tercera y última fecha del Grupo F del Mundial Sub 20 de Polonia 2019.

De esta manera, la albiceleste, que ya había conseguido la clasificación a octavos de final, se quedó sin invicto en el torneo (había ganado sus dos primeros partidos).

Cristian Ferreira, volante de River, anotó el gol del combinado nacional, a los 88 minutos de juego. Por su parte, Se-Hun Oh, a los 42m., y Young-Wook Cho, a los 57m., convirtieron para el seleccionado asiático, que con el triunfo avanzó a la siguiente ronda.

#SomosArgentina| 87 ST | #ARG 1 - 2 #KOR | La esperanza se renueva, el equipo del bocha busca quedar arriba del Grupo F. Buen remate desde afuera de Cristian Ferreira. pic.twitter.com/PEEqQ9BTUp — TV Pública Argentina (@TV_Publica) 31 de mayo de 2019

Más allá de la derrota, Argentina finalizó en el primer puesto de su zona (por la diferencia de gol) y ahora se medirá ante Malí, que culminó segundo en el Grupo E. El partido se disputará el próximo martes, a las 15:30, en Bielsko-Biala.

En tanto, en el otro encuentro de la zona, Portugal y Sudáfrica empataron 1-1 en Bielsko-Biala. Con este resultado, ambos equipos quedaron eliminados del certamen.

-Posiciones finales Grupo F: 1) Argentina, 6 puntos (+4 diferencia de gol); 2) Corea del Sur, 6 (+1), 3) Portugal, 4; y 4) Sudáfrica, 1.

Todos los cruces de octavos

-Colombia (2° Grupo A) vs. Nueva Zelanda (2° C).

-Ucrania (1° D) vs. Panamá (3° E).

-Italia (1° B) vs. Polonia (3° A).

-Argentina (1° F) vs. Malí (2° E).

-Francia (1° E) vs. Estados Unidos (2° D).

-Uruguay (1° C) vs. Ecuador (3° B).

-Japón (2° B) vs. Corea del Sur (2° F).

-Senegal (1° A) vs. Nigeria (3° D).