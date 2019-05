Bahía Blanca ingresó en el ránking internacional de Turismo de Reuniones

La Asociación Internacional de Congresos y Convenciones ICCA dio a conocer su informe global referido al ránking de países y ciudades que han sido sedes de reuniones internacionales durante el 2018.

A nivel internacional, Bahía Blanca se ubicó en el puesto 409° del ránking mundial de ciudades y 96° de América, comunicaron esta tarde desde el Municipio.

Se destaca que en el ránking nacional nuestra ciudad ocupa el puesto 8. En el primer lugar se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, seguida por: 2° Córdoba, 3° Mendoza, 4° Salta, 5° La Plata, 6° Santa Fe, 7° Bariloche; a partir del puesto 9 se ubican Rosario, Mar del Plata, San Juan, Posadas, Puerto Madryn y Puerto Iguazú.

Durante el año pasado se registraron 5 reuniones que cumplen con los requisitos de la prestigiosa asociación en el ámbito de congresos y convenciones: que se celebren con una regularidad, que roten entre más de 3 países y con un mínimo de 50 participantes.

Las reuniones validadas en nuestra ciudad fueron: el XV Encuentro Corredor de las Ideas del Cono Sur, el XII Coloquio de Transformaciones Territoriales, el X Coloquio Internacional de Filosofía Política, las IV Jornadas de Trabajo sobre Exilios Políticos del Cono Sur en el siglo XX y la VII International Conference on Science and Technology of Composite Materials, organizados por la Universidad Nacional del Sur y el CONICET.

Estar contemplados como destino sede de eventos, posiciona a la ciudad en el ámbito internacional otorgándole una gran visibilidad en el segmento de Turismo de Reuniones.