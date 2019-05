¡Confirmado! Del Potro vuelve al ruedo en el Masters 1000 de Madrid

Tras casi tres meses de inactividad por lesión, el tandilense Juan Martín Del Potro confirmó su regreso a las canchas. Será en el Masters 1000 de Madrid (España), donde en principio competirá en dobles en compañía del japonés Kei Nishikori.

El objetivo de Delpo, actualmente ubicado en el 9° puesto del escalafón mundial, será testear su rodilla derecha, aquella que quedara malherida tras el Masters 1000 de Shangai 2018 y que lo obligó a alejarse de la competición.

Además, aprovechando la preclasificación, el la Torre también será de la partida del cuadro individual, aunque ello se producirá recién la próxima semana, luego de la “prueba de fuego” junto al tenista nipón.

"Emocionado de jugar dobles con Juan Martín del Potro aquí en Madrid. ¡Qué bueno verlo de vuelta en la cancha!", escribió el asiático en Twitter, a lo que el tandilense le respondió: "Siempre es un placer compartir la cancha con usted, mi amigo".

La última participación de Delpo en el circuito profesional, se produjo en febrero de este año donde llegó a los cuartos de final del ATP 250 de Delray; donde luego dio a entender que todavía no estaba para volver.

Always a pleasure to share the court with you, my friend 🇦🇷🇯🇵https://t.co/EH78KFRYlM