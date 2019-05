Rodríguez Larreta sostiene que el acuerdo que plantea Macri se espera desde hace 70 años

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, destacó hoy en Córdoba que el acuerdo que está promoviendo el presidente Mauricio Macri con sectores de la oposición en materia de políticas públicas “son consensos que los necesitamos desde hace 70 años", y aseguró que el hecho de que se "esté dando hoy, tenemos que celebrarlo”.

Rodríguez Larreta, quien acompañó en un acto al candidato a gobernador por Córdoba Cambia, el diputado radical Mario Negri, resaltó que lo que se está buscando es “ponernos de acuerdo en lo que Argentina necesita para el futuro. Consensuar políticas públicas que se sostengan independientemente de quién gane las elecciones”.

Asimismo aclaró que esa voluntad de diálogo y acuerdo “no necesariamente tiene que traducirse en lo electoral”.

“En Cambiemos siempre hemos tenido una política de apertura. Llevamos tres años sin mayoría en las dos cámaras del Congreso, en donde se ha dialogado y sacado un montón de leyes que han sido muy buenas para la Argentina en base al consenso y el acuerdo con otros espacios”, afirmó al dialogar brevemente con los medios locales luego del acto.

Al referirse al escenario electoral nacional que se avecina, remarcó que “Macri es el candidato presidencial de Cambiemos. Vamos a apoyar esa candidatura y no hay otra alternativa. Tenemos mucho por mejorar y lo vamos a hacer. Hay que mirar para adelante”.

Dijo además que el país está atravesando por un difícil momento como consecuencia de los problemas con el mercado financiero del año pasado, en donde se cerró de un día para otro el crédito a la Argentina.

“Hubo que recurrir al único que nos podía prestar, que es el Fondo Monetario Internacional, y obviamente la turbulencia financiera y cambiaria nos lleva a esta situación”, añadió.

Para Rodriguez Larreta “hay un problema de confianza hacia nuestro país. Llevamos 70 años de inflación récord en el mundo, y nos cuesta salir adelante”.

También dijo que el presidente Macri “es consciente de esta angustia de muchos argentinos que la pelean para llegar a fin de mes, pero estamos convencidos de que la gente no quiere volver atrás, que no queremos volver al pasado, que no queremos seguir asociándonos solamente con Venezuela”, aseguró.

En ese contexto, señaló que la actual situación del país “no es la misma del 2001”, al sostener que hace 18 años el Producto Bruto Interno (PBI) había caído el 14 % y que la pobreza había superado el 55 %. (Télam)