La historia de Cindi, contada por La Nueva.

El Centro Integral del Discapacitado habilitó formalmente hoy su galería histórica, una serie de imágenes que cuentan los pasos de la institución mediante las publicaciones periodísticas de la empresa La Nueva.

En representación de este medio de comunicación, estuvieron presentes su director, Juan Ignacio Elías, junto a su abuela, Nora Carricaburu, responsable del archivo.

En la ocasión, además, salió a la luz la primera edición del periódico institucional denominado "Despetar con Cindi", una iniciativa del taller de "Periodismo e Identidad", que se desarrolla en el Centro y tiende a difundir todas las actividades vinculadas con las personas con capacidades diferentes y realizar salidas a la comunidad, para conocer los espacios representativos, en un sentido profundo de pertenencia.

En el acto participaron, también, las concejales bahienses Lucía Pendino y Soledad Pizarro, quienes compartieron los saludos y felicitaciones del intendente Héctor Gay.

Por la Municipalidad de Coronel Rosales, compartieron la inauguración el secretario de Desarrollo Social, Mariano Ojeda, en nombre del intendente Mariano Uset, y el director de Cultura, Gustavo Bouscayrol, y Nahuel Pereyra Oliveros, de la misma repartición. Lo propio hicieron el director del Archivo Histórico Municipal, Luciano Izarra, y los concejales Nicolás Aramayo y Néstor Martínez (Cambiemos) y Rodrigo Sartori (Unidad Ciudadana), entre otros.

La directora general de Cindi, Laura Maulión, destacó dos de las acciones llevadas adelante en este año, que tienen que ver con la historia de la institución y el desarrollo de sus actividades.

"La Nueva Provincia, hoy La Nueva. acompañó siempre la tarea del Centro y su historia, y de esa manera podemos ahora compartir esta galería ubicada en el comedor", dijo.

"A su vez, se concretó otro hecho mediante el taller de 'Periodismo e Identidad', que puso en marcha la primera edición del periódico llamado 'Despertar con Cindi'. Mediante sus páginas, pretenden contar lo que sucede en la institución y los trabajos de inclusión vinculados con la Base Naval Puerto Belgrano y la Escuela Especial 'Stella Maris", sostuvo.

En tanto Juan Elías destacó la posibilidad que brinda el material del archivo de La Nueva. para dar a conocer el crecimiento de una institución. "Nos encontramos con un lugar enorme, muy prolijo, la gente está muy contenta y la verdad que pudimos recorrer instalaciones nuevas y confortables. Este aporte histórico, llena a los chicos de alegría, y para nosotros, que ellos nos visiten en la empresa, tiene un significado especial. En este emprendimiento surgieron nuevos periodistas. Los invito a hacer su aporte".

"Es una industria complicada en este momento. No obstante, creo que todo se revertirá. Hay un caudal grande de información, pero siempre cuando el periodismo está hecho con seriedad y con ganas de saber la verdad, se pueden hacer cosas buenas. Los medios tradicionales tendrán otra posición a futuro. Hay que ser entusiastas, creativos y adaptarse a las nuevas tecnologías, e instar a la gente a que verifique, pregunte y no se quede con una sola opinión. Es muy fácil recibir información y a veces no es la más adecuada o la real. Está en nosotros estar a la vanguardia y poder dar una luz de verdad a lo que está pasando. Trabajamos en ser garantes de esa verdad y después que la gente decida", sostuvo.

Por su parte, Gustavo Bouscayrol remarcó que Cindi está vinculado, de una u otra manera, con los integrantes de esta comunidad. "En mi caso, mis hijas hacían danza con los chicos, y también nos hacían consultas por los trajes de las comparsas (preparadas para los corsos); siempre estaban interesados en saber del otro. Este proyecto es magnífico y seguramente seguirá creciendo porque los concurrentes tienen mucho entusiasmo e interés por todo. Me siento orgulloso de este lugar y creo que todos deberíamos participar. Felicito a quienes iniciaron el proyecto y, sobre todo, a los chicos que lo llevan adelante".

La edil Lucía Pendino destacó las instalaciones del Centro luego de realizar una recorrida por el edificio. "Celebro que hoy, mediante la muestra histórica y el periódico, puedan visibilizar en lo que se viene trabajando tanto que es el proceso de inclusión, el autovalimiento y la personas con discapacidad. Es muy bueno que sean los propios chicos los noteros y los redactores de su historia".

"El camino de la inclusión es largo, lo estamos transitando y ya se lograron muchos avances desde la visibilización, la aceptación de la sociedad, la inclusión laboral, cosas que hace unos años,. cuando abría Cindi, era impensado. Por suerte las barreras van desapareciendo, no sólo las físicas sino las sociales y comunicacionales", dijo Pendino.

Mariano Ojeda resaltó el proceso histórico que se puede observar en la muestra, mediante toda la vida de Cindi, como parte de la comunidad, con sus momentos buenos y los más difíciles.

"Hoy se puede observar, además, un hecho auspicioso que es salir a la comunidad para que se pueda conocer la actividad del Centro. Es una institución muy importante para el distrito y realmente estamos muy contentos de participar y acompañarlos en esta etapa, y ser transmisores de los saludos del intendente Uset".

El concejal Nicolás Aramayo dijo que "estamos muy contentos que nos hayan invitado a participar y conocer este edificio. A partir de hoy comienza una historia con el periódico institucional y esta nueva galería que es una opción para que la gente se acerque y pueda saber de cerca de qué se trata. Es importante apoyar a las instituciones que día a día demuestran que el esfuerzo vale la pena y saber que entre todos podemos lograr una mejor comunidad".

El edil Rodrigo Sartori indicó que "es relevante conocer la historia de una institución como Cindi, que es modelo en la provincia de Buenos Aires. Recorrimos todas las instalaciones y no tenemos más que felicitar a sus integrantes por el gran trabajo que hacen, por su infraestructura y los servicios inclusivos. Estamos contentos, agradecemos la invitación y los felicitamos. Esperamos que siempre continúen por el camino del crecimiento".

El periódico es de distribución gratuita y se puede retirar en Roca 237. También habrá ejemplares en diferentes organismos públicos y comercios.

Mirá el video de parte del acto.