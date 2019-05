Ricardo Juncos: "La clave de todo está en la clase de personas que conforman el equipo"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Al parecer, la aventura del argentino Ricardo Juncos aún tiene varios capítulos por escribir en las grandes ligas del automovilismo estadounidense.

Su modesta estructura, "Juncos Racing", quedó en boca de todos días atrás, tras la hazaña lograda en la prueba de clasificación rumbo a la edición N° 103 de las 500 Millas de Indianápolis, a disputarse mañana desde las 16.

Que el hecho en cuestión haya recibido el catálogo de heroico, no tiene relación directa con la clasificación propiamente dicha, sino con todo lo que envolvió a esos escasos pero maravillosos 4 minutos en que el Dallara/Chevrolet N°32 circulaba a más de 350 km/h.

DAVID BEATS GOLIATH!@KyleKRacing, with one of the smallest teams of @IndyCar, bumps two-time F1 champ Fernando Alonso and McLaren OUT of the #Indy500! #MustBeMay pic.twitter.com/4TYAQtm9FW