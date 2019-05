Bahía Blanca tropezó con Tandil en el inicio del Provincial de Juveniles

Con más dudas que certezas comenzó el Provincial U19 de básquetbol, en Junín, la selección bahiense.

Pese a ir de menor a mayor y tener una bola para mandar el juego a suplementario, cayó con Tandil por 80 a 76.

Agustín Villalón fue el máximo anotador de Bahía, con 19 tantos. Lo escoltaron Alan Prost (13) y Federico Repetti (12).

El interno Gerónimo Rausch se retiró con una fuerte contractura en el cuádriceps derecho, producto de una "paralítica".

Al tratarse del duelo interzonal, Bahía puede quedarse tranquila de que recién mañana se jugará los puntos gordos con vistas a las semifinales.

Desde las 11 se medirá con Pergamino; mientras que a partir de las 19 enfrentará a Chivilcoy.

Plantel de Bahía Blanca

4 - Agustín Villalón (alero, 9 de Julio)

5 - Tomás Sebastián (base, Bahiense)

6 - Franco Pallotti (base, Olimpo)

7 - Valentín Duvanced (ala-centro, Estudiantes)

8 - Alan Prost (ala-centro, Villa Mitre)

9 - Ignacio Alem (alero, Villa Mitre)

10 - Mateo Fernández Solari (base, Napostá)

11 - Iván Gómez Lepez (escolta, Villa Mitre)

12 - Luciano Polak (escolta, Napostá)

13 - Santiago Loos (alero, Alem)

14 - Gerónimo Rausch (centro, Argentino)

15 - Federico Repetti (centro, Bahiense)

DT - Mauro Richotti

AT - Marcelo Berdini

PF - Ezequiel Micca

Cronograma de partidos

Fecha 1 - Hoy

18:30 - Chivilcoy 77-73 Pergamino (en Ciclista)

18:30 - Bahía 76-80 Tandil (San Martín)

20:30 - Junín vs La Plata (Ciclista)

Fecha 2 - Mañana

11:00 - Junín vs Tandil (Ciclista)

11:00 - Pergamino vs Bahía (9 de Julio)

11:00 - La Plata vs Chivilcoy (San Martín)

Fecha 3 - Mañana

19:00 - La Plata vs Tandil (San Martín)

19:00 - Chivilcoy vs Bahía (Ciclista)

21:00 - Junín vs Pergamino (Ciclista)

Fecha 4 - Sábado

11:00 - Partido por el 5° puesto (San Martín)

18:30 - Semifinal 1 (Ciclista)

20:30 - Semifinal 2 (Ciclista)

Fecha 5 - Domingo

10:00 - Partido por el 3° puesto (Ciclista)

12:00 - Final (Ciclista)