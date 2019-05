La ANMAT prohibió productos médicos, cosméticos, una miel, alimentos y suplementos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió hoy la comercialización de productos médicos, un cosmético de higiene personal, una miel, una serie de alimentos libres de gluten y un suplemento dietario.



Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial. En cuanto a la "Miel pura, marca La Luciana", de El Bolsón, Río Negro, la administración prohibió su uso y comercialización, ya que "no cumple la normativa alimentaria vigente".

Por otro lado, prohibió el uso, comercialización y distribución de todos los lotes de los productos rotulados como: "Alphabolic Pharmaceutical. Oxymetolone", "Anabolic Pharma. Tamoxifeno". Así lo estableció, luego del secuestro de los medicamentos en el marco de una causa hasta que se realicen las pericias pertinentes para establecer su autenticidad.

El organismo también prohibió la comercialización y el uso del producto rotulado como "Higiene y Confort, unos paños jabonosos descartables, hipoalergénicos, con extracto de manzanilla, de industria Argentina, con fecha de vencimiento 25/04/2021". Se tomó la determinación ya que no hay antecedentes de inscripción que respondan a ese producto ante la ANMAT.

La Administración estableció la prohibición del suplemento dietario Lapacho Irupé elaborado por el Laboratorio Anahí, en Córdoba, que no podrá comercializarse más en el territorio nacional.



También prohibió la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes y medidas de los productos médicos rotulados como: "IBC Aortic Punch/Aortic Punch/Medium Assembly/REF APM40/Sterile EO/RX Only/International Biophysics Corp. Austin, TX USA" y "FloPump, (Sterile)/REF 6400S/Sterile EO/RX Only, made in USA/International Biophysics Corp. Austin, TX USA".

Por último prohibió la comercialización de todos los productos de la marca Frescor rotulados como "alimento libre de gluten". Según explicó, tomó esta medida porque detectó rótulos que poseen el logo "sin TACC" pero el establecimiento no está habilitado para tal fin.