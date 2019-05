"El amor nos abre al otro, es la base de las relaciones", afirmó el papa Francisco

"El amor nos abre hacia los otros, convirtiéndose en la base de las relaciones humanas", dijo ayer el papa Francisco durante la Regina Coeli, en la Plaza de San Pedro.

Jorge Bergoglio sostuvo que el amor "nos permite superar las barreras de nuestras propias debilidades y prejuicios, crea puentes, enseña nuevas formas, desencadena el dinamismo de la fraternidad", consigna un despacho de la agencia italiana Ansa.

Al comentar sobre el Evangelio del domingo, el pontífice invitó a seguir las enseñanzas de Dios difundiendo "la semilla del amor que renueva las relaciones entre las personas y abre horizontes de esperanza".

"¿Yo soy capaz de amar a mis enemigos? Todos tenemos gente que no está con nosotros, que son de otra parte o que nos hicieron mal. ¿Yo soy capaz de amar a aquellas personas que me hicieron mal, que me ofendieron? ¿Soy capaz de perdonarlo?", preguntó el Papa.

Francisco invocó la intercesión de la Virgen María para que con Jesús y el Espíritu Santo brinde a las personas la fuerza para poner el amor en práctica. (Télam)