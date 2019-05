Nicolás Scarpino: "Es magia lo que ocurre arriba del escenario"

Nicolás Scarpino se re copó con la propuesta de "Duendes en la sala" y mantuvo un mano a mano breve con la conductora Marta Rodríguez en el Teatro Don Bosco.

El actor llegó en el marco de una gira con la obra "Como el culo".

"Me vuelvo loco arriba del escenario. Me puede pasar de no tener televisión o cine, pero si me falta el teatro quedo vacío. Disfruto mucho de la ceremonia de ir al teatro. Porque es magia lo que ocurre arriba del escenario", aclaró Scarpino.