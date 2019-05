Marcelo De Bellis: "Si yo soy un genio, ¿qué le queda a Roosevelt que inventó el pararrayos?"

El segundo capítulo del ciclo "Duendes en la sala" contó con la presencia de Marcelo De Bellis, en el marco de su visita a nuestra ciudad con la obra "Como el culo".

Sentado en las butacas del teatro Don Bosco junto a la locutora Marta Rodríguez, respondió lo siguiente.

"El teatro no es mi lugar. La vida es mi lugar. Hoy no es lo más importante mi carrera. Uno va calmando las ansiedades", aclaró.

"Una vez Rodolfo Ranni me dijo: `usted tiene la suerte de ser actor y que no se note`. Yo lo tomé como un piropo. Creo que el secreto pasa por ahí: no creer lo que uno vende. Si uno se cree que es un genio porque la gente te lo dice 30 veces por día, ¿qué le queda a Franklin Roosevelt que inventó el pararrayos?", afirmó De Bellis.