En su primer acto como precandidato presidencial, Fernández aseguró que "vamos a volver para ser mejores"

El exjefe de Gabinete y precandidato a presidente por Unidad Ciudadana, Alberto Fernández, aseguró que "vamos a volver para ser mejores".

Fernández protagonizó su primer acto político en Santa Cruz luego de que Cristina Kirchner lo anuncie como cabeza de la fórmula en la que ella será vice.

"Me encanta la consigna 'vamos a volver' porque me llena de ganas y fuerza, ¿pero para qué vamos a volver? Vamos a volver para ser mejores", afirmó el precandidato.

En ese sentido, Fernández dijo que "ser mejores que Macri no cuesta nada" y que "el principal desafío que tenemos es ser mejores de lo que fuimos". También resaltó que "al que piensa distinto vamos a respetarlo, no a tolerarlo" y advirtió que "esa es una de las cosas que debemos cambiar".

"No se nos puede pasar desapercibido que perdimos tres elecciones consecutivas. Hay algo que no estamos sintonizando con una parte de la Argentina y tenemos que revisarlo", subrayó.

Para Fernández, en esa búsqueda de los errores "vamos a encontrar respuestas en cosas que hicimos y que no debemos volver a hacer" y "en mejorar algunas cosas que hicimos y que algunos no se sintieron satisfechos".

Luego, se refirió a su relación con la expresidenta y sostuvo: "La voy a escuchar siempre a Cristina porque es el centro político de la Argentina" y agregó que "no saben la tranquilidad que me da que una persona de la trascendencia que tiene ella me esté apoyando". (Infobae y La Nueva.)