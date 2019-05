Vóleibol: mirá todos los resultados de la 6ª fecha del Apertura 2019

Se desarrolló este fin de semana la sexta fecha del torneo Apertura, que organiza la Asociación Bahiense de Vóleibol.

En el único cotejo de la máxima categoría femenina, Olimpo se impuso ante Liniers por 3-0, con tanteadores de 25-15, 25-23 y 25-19 y alcanzó la cima del primer certamen del año.

En tanto, en mayores masculino, el duelo de invictos entre Universitario A y Liniers quedó en manos del albirrojo que se impuso por 3-0, con marcadores de 25-15, 25-17 y 25-18, arrebatándole la cima del torneo.

Además, Olimpo superó a Universitario B por 3-1, con parciales de 23-25, 25-15, 25-20 y 25-17.

Posiciones

En Menores

Estos fueron los marcadores de la fecha en las categorías formativas:

*Sábado en la UNS (cancha 1): Olimpo 2, Estudiantes 0 (Sub 18 femenino Promocional); Universitario 1, Tiro Federal 3 (Sub 17 femenino); Universitario 3, Olimpo B 2 (Sub 19 femenino) y Olimpo 0, Tiro Federal 3 (Sub 21 femenino).

* Domingo en Universitario: Olimpo 3, Villa Mitre 1 (Sub 17 femenino) y Villa Mitre 0, Olimpo A 3 (Sub 19 femenino).

Maxi Voley

Se disputó este fin de semana la octava fecha del torneo Apertura de Maxi femenino. Estos fueron todos los resultados de ambas categorías:

*Maxi: Sansinena 2, Camelias 0; Estrella 2, La Armonía 0; Libertad 0, Ateneo 2; Olimpo 0, Tiro Federal 2; Tiro Federal 2, Ateneo 0; Olimpo 0, Sansinena 2 y PunBa 2, Libertad 0.

--Posiciones: 1) Universitario, 21 puntos; 2) Camelias, Sansinena y Tiro 18: 5) Pun-Ba, 17; 6) Estrella, 12; 7) Ateneo, 9; 8) Libertad, 5; 9) La Armonía, 3 y 10) Olimpo, 2.

*Libre: Estudiantes 2, Libertad 0; Estrella 2, La Armonía 0; Sansinena 2, La Esperanza 0; UNS 2, Fortín Club de Pedro Luro 1; Estudiantes 2, Fortín Club 1 y Estrella 2, Pun-Ba 0.

--Posiciones: Zona A: 1) Universitario, 18 puntos; 2) Dale Ve, 11; 3) Puerto Belgrano, 9; 4) Liniers, 6; 5) Tiro Federal y Sansinena, 5 y 7) La Esperanza, 0.

--Posiciones Zona B: 1) Estrella, 18 puntos; 2) Estudiantes, 12; 3) Pun-Ba, 10; 4) UNS, 9; 5) Fortín Club de Pedro Luro, 8 y 6) Libertad, 3 y 7) La Armonía, sin unidades.