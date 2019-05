Tres Arroyos: denunciaron que un chico de 14 años fue víctima de grooming

Un matrimonio denunció en la fiscalía de Tres Arroyos que su hijo de 14 años estaba siendo acosado por un desconocido, quien a través de la red social Facebook le realizaba propuestas para tener sexo.

Fuentes consultadas informaron que si bien en la mayoría de los casos el acosador suele ser un mayor de edad, en este hecho el sospechoso sería un adolescente de 17 años.

En este sentido, manifestaron que es el primer caso de estas características que se investiga en esa ciudad.

Trascendió que en las últimas horas, y a pedido de la fiscal Natalia Ramos, se llevó adelante un allanamiento en la vivienda del imputado, donde efectivos policiales incautaron diversos artículos electrónicos para ser peritados.

Los voceros indicaron también que las actuaciones serán enviadas al Fuero de Responsabilidad Juvenil, a cargo de la fiscal Marina Vizzolini.

“En principio el contacto se dio por via electrónica, cuando una persona, que no se sabía quién era, se contacta con un menor de edad con fines sexuales. De la investigación, se determina que la persona que lo contacta es un menor de edad. Algo que hasta el momento no se había dado en Tres Arroyos”, reconoció Ramos.

Agregó que "se hizo el allanamiento, se secuestró el celular y computadoras, para saber si tiene algo relacionado con lo que se está investigando”.

Finalmente sostuvo que “el delito de grooming se definió con la idea de que un adulto se contacte con un menor, pero en este caso habría que ver si el Juzgado de Garantías acepta la figura”. (Agencia Tres Arroyos)