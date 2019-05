Súper TC2000: Matías Rossi cerró un fin de semana perfecto en El Villicum

Cortando la hegemonía del equipo oficial Renault, Matías Rossi (Corolla) alcanzó su primera victoria de la temporada en el Súper TC2000, tras quedarse con el tercer capítulo desarrollado en El Villicum (San Juan).

Fue alegría total para el equipo oficial Toyota, ya que el mendocino Julián Santero (Corolla) arribó segundo, completando el 1-2 para la marca japonesa. Tercero, en tanto, llegó Matías Milla (Fluence GT), el restante ocupante del podio.

La finalísima debió largarse en dos oportunidades, debido a un fuerte accidente en la partida, donde Mariano Werner (Fiat) embistió de atrás a Facundo Ardusso (Fluence GT), quien quedó detenido con problemas en la caja de cambios.

Completando los primeros diez, arribaron: José Manuel Urcera (All New Civic), Ricardo Risatti (All New Civic), Tomás Gagliardi Genné (Cruze), Facundo Conta (Fluence GT), Juan Rosso (All New Civic) y Matías Muñóz Marchesi (Fiat).

Con estos resultados, Leonel Pernía (Fluence), ganador de las dos primeras del año, lidera el certamen con 58 puntos. Lo siguen Santero, con 37, y Rossi y Ardusso, con 32.

La próxima fecha de la divisional será el 9 de junio, en el Juan Manuel Fangio de Rosario.

Casi perfecto

El fin de semana del bahiense Juan Bojanich, en la tercera fecha de la Fiat Competizione también con disputa en el circuito internacional de San Juan, rozó la perfección.

Tras el gran éxito conseguida en la víspera, tercero en la divisional, Juanito cerró su participación con un asombroso 2° puesto, tras haber partido desde el 11° cajón de partida.

Con el resultado del sábado, Bojanich se aseguró un lugar en la instancia de playoff a desarrollarse sobre el cierre de campeonato.