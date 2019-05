Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

A esta altura del partido, con innumerables ejemplos sobre la mesa, no deberían quedar dudas que la determinación y el poder de la mente pueden “mover montañas”. Por si acaso, Martiniano Montero intentará despejarlas.

Aquello que comenzó como un hobbie o pasatiempo, aunque movilizado por sugerencia médica, en poco tiempo alcanzó una dimensión asombrosa.

De jóvenes y frescos 15 años (nació el 31 de enero de 2004), el nadador bahiense tiene la dicha de ser medallista de Oro individual en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Chile 2019; suceso que, casi con seguridad, no reunía precedentes en la ciudad...

"No esperaba este tan buen momento. Estoy muy feliz por todo lo que pasó en este último tiempo y por los logros obtenidos. Obviamente, busco progresar día a día, en cada entrenamiento y en competencia, pero tampoco imaginaba algo tan grande", contó el nadador representante de UNO Bahía Club.

"Antes de viajar a Chile pensaba en, quizás, conseguir un podio; que para mí ya hubiese sido una locura. Pero terminé haciendo el récord sudamericano en los 50 metros Mariposa. Realmente increíble", agregó el también medallista de Plata en 100 mts. Mariposa y de Bronce en los 50 mts. Libre.

—¿Por qué creés que todo funcionó tan bien?

—Supongo que por todo el esfuerzo y la dedicación. Entrené mucho, siempre a doble turno, despertándome muy temprano para hacerlo como se había planificado. Era desayunar, entrenar, almorzar, ir a la escuela, volver a entrenar, más gimnasio, y así durante un tiempo determinado. Eso te hace progresar y lograr los objetivos.

—Aunque, obviamente, detrás de todo también está la mente de uno...

—Sí, es así. También hay una cuestión mental, donde los factores externos ayudan mucho. La familia, los amigos, los compañeros de natación, los entrenadores, etc. Esto no se logra solo. Si bien yo me llevo todo el mérito a simple vista, todo se consigue con quienes están conmigo día a día, brindándome su apoyo y dedicación.

—Y eso que empezaste a nadar medio de casualidad. ¿Cómo fueron esos inicios?

—Empecé natación a los 7 años por problemas respiratorios, porque al día de hoy sufro asma. Y en ese momento, mientras me lo tomaba más como un pasatiempo que otra cosa, en el club donde me inicié (NdR: Olimpo) me dijeron que me dedicara a otro deporte, argumentando que no tenía condiciones para nadar. Recién retomé a los dos años, en UNO Bahía Club, donde, por suerte, pude explotar y llegar a las condiciones de hoy.

—¿Y en qué momento te diste cuenta que podías lograr cosas importantes?

—En mi primer torneo nacional me di cuenta que quería tomármelo de otra forma. Eso fue en 2017, donde obtuve una medalla de Oro. A partir de ese momento, todo me lo tomé más en serio y pensando a futuro. Poco a poco fui creciendo y logrando más metas y objetivos. Hoy, la natación es mi vida.

"Tuve un enorme crecimiento en los últimos años. Al principio, la idea era conseguir una medalla en un torneo nacional, que ya de por sí representa un logro tremendo. Y poco a poco me fui enfocando cada vez más en ir escalando, hasta que terminé en esto", contó.

—¿Lo hecho en Chile cambia la forma de trabajar o los objetivos? ¿Cuál es tu idea?

—Por ahora con seguir de esta forma, estoy muy bien. Siento que me falta bastante por mejorar. No tengo la idea de irme de la ciudad, por lo que me quedaré entrenando en UNO con Daniel González y Aymará Domenichelli.

Deportiva y humanamente, Montero nos transmite un valioso mensaje.

“Ahora sueño con los Juegos Olímpicos de la Juventud”

El próximo objetivo en el radar del bahiense Martiniano Montero, quien académicamente cumple al día con sus estudios en la Escuela Superior de Comercio de la UNS, se sitúa lejos del continente.

Nos referimos a los Juegos Olímpicos de la Juventud, a disputarse en Dakar, capital de Senegal, en 2022, para lo cual ya está trabajando conjuntamente con la Selección Argentina de natación.

"Me mencionaron para representar a la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud, para lo cual ya me dijeron que me tenían en vista y en la consideración. Obviamente hay que mantenerse, porque falta mucho. No solo eso, sino también progresar. Me dijeron que no agache la cabeza y que siga de esta forma. Por suerte, me llenaron de motivación", sostuvo.

"Ahora sueño con los Juegos Olímpicos, después se verá; todo a su debido tiempo. Pensar en un mediano o largo plazo en la natación es muy difícil. Siempre hay que lidiar con altibajos, con días que no te salen bien las cosas, o viceversa. Hay que saber controlarlo", cerró Montero.