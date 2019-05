Un histórico tercer puesto, Olimpo 1979

Se sabe que en nuestro pais el exitismo alcanza niveles a veces exasperantes, al punto de creer que lo único que vale la pena para ser reconocido es el título de campeón, sin que ninguno de los otros componentes que pueden llevar a tener un lugar en esa disputa merezca ser considerado.

Ese "afán desmedido de éxito", según define la Real Academia el término, podría no tener connotaciones negativas si no fuera que ese espíritu es el mismo que transforma en perdedores, pocos dignos de reconocimiento, a quienes llegan a instancias que ya por su situación justifican un reconocimiento por siempre.

Un ejemplo al alcance de la mano es el mundial de fútbol de 2014, disputado en Brasil, país que además tiene como representante al archirival deportivo de la Argentina, cinco veces ganador de la copa mundial de ese deporte.

En ese Mundial, el día de la final, en el mítico Maracaná, la camiseta que ingresó al campo no fue la amarilla sino la celeste y blanca. Nuestro país le quitó al anfitrión esa posibilidad y se presentó a disputar la copa enfrentando a Alemania, equipo con el cual peleó tres veces ese cetro.

Aquella final fue para los alemanes, por la mínima diferencia. Los subcampeones --entre los cuales se contaba un bahiense, Rodrigo Palacio-- no tienen hoy ni siquiera un tibio reconocimiento. Nadie valora haber llegado a ese partido, a esa oportunidad, a ese logro. Un gol invalidó su logro. Una verdadera injusticia.

Por eso ha sido justa la evocación realizada por los periodistas de deporte de este diario al recordar los 40 años de la participación de un club local, Olimpo, en un torneo de clubes campeones disputado en Isla Margarita, Venezuela, en mayo de 1979.

Sin extranjeros en el plantel, con el refuerzo que suponían Ernesto Gherman y Alberto Pedro Cabrera, y con el resto de jugadores formados en la ciudad, el aurinegro obtuvo un lugar en el podio, un meritorio tercer lugar, detrás de Sirio campeón y Guaiqueríes, subcampeón.

Varlaro, Roldán, Gehrmann, Pachetti, Macharashvili, Meschini, Cabrera, Cortondo, Santini, Ojunián, Allende D. y M. y Zalguizuri son los nombres a recordar y evocar. Protagonistas de un logro deportivo que se mide con parámetros que ameritan sobradamente tan justo reconocimiento.