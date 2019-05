Video: el hermano del maquinista del ARA San Juan criticó los dichos de Aguad

El hermano del jefe de máquinas del ARA San Juan criticó al ministro de Defensa Óscar Aguad por sus dichos sobre la tragedia del hundimiento, lo trató de "animal" e "inepto" y pidió cárcel para los responsables.

Claudio Rodríguez, hermano de Hernán, el mendocino que era jefe de máquinas del ARA San Juan, filmó un video que se difundió por redes sociales desde la ciudad mendocina de General Alvear.

En la base naval Puerto Belgrano, en ocasión del acto por el día de la Armada Argentina, el ministro Aguad también había expresado sobre el ARA San Juan: "Es decir, si los submarinistas están cuatro o cinco años sin navegar pierden capacidades, a eso me refería", a lo que Rodríguez respondió: "No tiene ni idea quienes eran nuestros muchachos, no tienen ni idea la preparación que tenía mi hermano, pedazo de animal", dijo en el mensaje grabado el hermano del maquinista.

Y concluyó: "Usted es un inepto, es un tipo no apto para el cargo que ostenta. Tendría que renunciar y ponerse a disposición de la justicia para ir preso usted y todos los que con usted tuvieron la culpa".

Cabe recordar que hoy la madre del submarinista puntaltense que murió en el ARA "San Juan" también lamentó las declaraciones del ministro y dijo que "los 44 no están para defenderse".