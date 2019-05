"Los 44 no están para defenderse", le respondió a Aguad la madre del submarinista puntaltense

La madre del submarinista puntaltense que murió en el ARA "San Juan" lamentó hoy las declaraciones del ministro de Defensa Oscar Aguad, que culpó a los tripulantes por el hundimiento.

"No puede decir esas cosas porque los 44 no se pueden defender; pero estamos los familiares para defenderlos. Estoy indignada y enojada, y no voy a permitir que ni él ni nadie pise la memoria de mi hijo", se quejó María Rosa Belcastro, madre del teniente Fernando Villarreal.

"Aguad no sabe cómo estaban preparados los submarinistas. Estaban bien adiestrados —agregó Belcastro—. Ya estamos acostumbrados a tantas de sus mentiras y le estamos pidiendo la renuncia desde el año pasado."

La madre del submarinista consideró que los dichos de hoy de Aguad están en consonancia con los informes que hablan de una falla humana y con la intención de levantarles el sumario a las altas autoridades navales.

El ministro de la cartera castrense vino hoy a Puerto Belgrano para encabezar el acto por el Día de la Armada.

"No fui al acto porque no estaba invitada. Recibieron a los familiares de caídos en Malvinas, pero ni mi esposo ni yo estuvimos invitados. Hubiésemos ido", dijo la mujer.

Y en su cuenta de Facebook escribió: "Hoy es el día de la Armada, 40 años de trabajo de mi esposo Jorge Villarreal. Tendría que ser un día de fiesta para todos los marinos. Solo recordar que mi hijo capitán de corbeta Fernando Villarreal junto a sus 43 compañeros siguen custodiando nuestro mar en patrulla eterna. Es un día de tristeza, angustia e incertidumbre a 18 meses de que dejaron sus vidas allá, en nuestro sur argentino, custodiando nuestra soberanía nacional. En tu querido submarino."