Rodrigo Catini: "El Provincial se va a jugar en Bahía y Punta Alta"

Los 6 jugadores del Sub 18 que estarán en el Provincial. Foto: Pablo Presti-La Nueva.

"Los 6 chicos que jugaron el Selectivo Individual Sub 18 van a jugar el Provincial. Tuvimos la suerte de conseguir las 6 plazas y eso es algo que valoramos muchísimo", dijo Rodrigo Catini, director técnico de los combinados juveniles que representarán a Bahía Blanca en el torneo bonaerense que abarcará a 3 especialidades.

El certamen tendrá lugar en nuestra ciudad el sábado 8 y domingo 9 de junio en las categorías Sub 18 y Sub 21 (Individual), y Sub 15 (Parejas).

"Vamos a utilizar las 24 canchas afiliadas a la Asociación Bahiense de Bochas, por lo que los clubes de Punta Alta -Ciudad Atlántida y Club Social y Deportivo Punta Alta- también podrán ver a los chicos de Bahía y de otras ciudades de la Provincia", remarcó.

Precisamente, en Sub 21 el representante bahiense será Gabriel Urra, de Leandro N. Alem, mientras que la Pareja Sub 15 estará integrada por Enzo Salvi (Independencia), Facundo García Cuevas (Bella Vista) y Donatella Levriero (9 de Julio), quienes consiguieron la clasificación en el Zonal disputado en Coronel Suárez.

Enzo Salvi y Donatella Levriero

En Sub 18, el que entra de manera directa con el respaldo de la ABB es Nahuel Lezcano (Río de la Plata), quien se adjudicó el reciente Selectivo. Además, habrá invitaciones -deberán inscribirse- para Maximiliano Varela (L.N. Alem), Santiago Fortunatti (Olimpia), Santiago Menéndez (San Martín), Ramiro Casco y Enzo Mariani (ambos de Talleres).

"Será uno de los torneos más importantes dentro del calendario de este año para las bochas de Bahía. Los chicos cuentan con un gran entusiasmo y habrá un muy buen nivel de bochas", señaló Catini.