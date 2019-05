Video: Así le ganó Jaguares a Hurricanes

Jaguares se anotó otra buena actuación como visitante en el Súper Rugby.

En la madrugada de hoy venció a Hurricanes de Nueva Zelanda y alcanzó la punta de la Conferencia Sudáfrica.

Además, el equipo dirigido por Gonzalo Quesada confirmó su gran momento en el torneo al ganar hoy cinco de los últimos seis partidos que disputó (la mitad como visitante).

Mirá el compacto con los tries del encuentro:

Hurricanes v Jaguares | Super Rugby 2019 Rd 14 Highlights

A superb @JaguaresARG performance in Wellington earned their first ever win over the @Hurricanesrugby, taking it 28-20 to move to the head of the South African Conference. #SuperRugby #HURvJAG pic.twitter.com/jicGBfm2wT