Juicio a Cristina: "La Argentina cambió y quiere cosas claras, no raras", dijo Macri

El presidente Mauricio Macri habló hoy y se refirió a la decisión de la Corte Suprema de pedir la causa por presunta corrupción con la obra pública, donde irá a juicio la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Valoro la reacción colectiva que se vio ayer", dijo el mandatario en referencia a las manifestaciones para que no se suspenda el inicio del debate oral, programado para el próximo martes.

Además, aseguró que "hay una Argentina que cambió y que queremos cosas claras, no raras".

Al hablar en el cierre de la jornada "Experiencia Endeavor 2019" dijo que el gobierno trabaja para "ordenar la macroeconomía" y dejar atrás "80 años de inflación, volver a tener crédito y moneda".

También deseó que "el debate que se viene en la elección sea muy clarificador para avanzar en erradicar los problemas de base" del país.

Por otro lado, convocó a emprendedores y empresarios a "desafiar el presente" y "transformar la Argentina" y no quedar atrapados en "una actitud de excesiva cautela y de parálisis ante la incertidumbre electoral", ya que "la mejor forma de no volver atrás es seguir haciendo".

La participación de Macri en el evento, que reunió a emprendedores y líderes de empresas de todo el país, estuvo marcada por el análisis de las reformas necesarias para potenciar los emprendimientos en el territorio nacional, pero también incluyó consideraciones sobre la coyuntura política y las próximas elecciones.

"Tenemos que lograr salir de esta campaña electoral y salir de esta tensión y apostar todos", afirmó ante un auditorio colmado, que lo recibió y despidió con fuertes aplausos.

Según dijo, su objetivo es "dejar a Argentina insertada definitivamente en el mundo y que todos compartamos la idea que nuestro desafío son 7.000 millones de habitantes, no 44 millones".

"Tenemos con qué, lo que nos ha faltado siempre es trabajar en el equipo, no estafar al de al lado o no buscar un atajo. Con reglas claras y sin hacer trampa, es lo que necesita esta sociedad", dijo el presidente.

Por otra parte, manifestó que su Gobierno busca "un modelo de desarrollo federal y que las cosas dejen de pasar todas por la ciudad de Buenos Aires", aunque "transformar la Argentina es un desafío gigantesco" que "lo hacemos todos nosotros"

"Los valores de emprender tienen que ver con una sociedad que queremos: desafiar el presente, el statu quo y entender que los problemas tienen una solución", manifestó Macri.

Y agregó: "Me alegra que se estén tomando decisiones. Noto entre otros (empresarios) más consolidados una actitud de excesiva cautela y de parálisis ante la incertidumbre electoral y no hacer nada hasta no saber cómo continúa".

"Vivimos una época que tal vez la recesión económica nos hace castigarnos por demás, pero estamos viviendo una etapa de transformación bestial, impensada cuatro años atrás. Tenemos que apostar a que con al verdad sobre la mesa y trabajando en equipo esto va a funcionar", aseveró Macri.

Además, marcó el hecho de que su gobierno es "el único en cien años con minoría en ambas cámaras" y que, pese a ello, "hemos logrado muchos consensos", aunque "necesitamos más".

"Este debate que se viene en la elección esperemos que sea muy clarificador para que avancemos definitivamente en erradicar los problemas de base que nos impiden que nuestros desarrollos no estén sujetas a una enorme inestabilidad", aseguró. (Télam y La Nueva.)