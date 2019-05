¿Se viene una revolución de atletas para la "Media Maratón de Bahía Blanca"?

El sábado 25 de este mes, en la conmemorativa fecha patria de la Revolución de Mayo, se realizará la "Media Maratón de Bahía Blanca", que nuevamente tendrá validez como Campeonato Provincial de esta distancia.

Competirán las categorías federadas de mayores, Sub 23 y Sub 20, tanto en varones como mujeres. Además, podrán participar atletas libres y no federados.

Por otra parte, en forma paralela se desarrollará una prueba complementaria de 10 kilómetros, también en distancia certificada.

Cada Asociación podrá inscribir, para el medio maratón, hasta 4 atletas federados por sexo y categoría.

El valor de la inscripción, que ya está abierta, es de 400 pesos hasta el 18 de este mes. Pasado ese día, y hasta el 24, pasará a 500 pesos. No habrá costo para los atletas no convencionales (especiales).

¿Lugares? www.crono.com.ar, www.frieni.com o en avenida Alem 717 (One Store Running). El cupo de participantes es de 500 atletas.

Informes: Asociación Bahiense de Atletismo -abasecretaría@yahoo.com.ar- o al teléfono 291-6425938.

Ivo Sosa Pitari, uno de los grandes animadores.

La ABA tendrá a su cargo la organización y fiscalización de las pruebas.

En el caso de las asociaciones deberán anotarse mediante la ficha CADA (www.atletismomdp.com.ar), que es fijada por la Federación Atlétic.

El retiro del kit será el viernes 24 en el Club Universitario (San Juan al 600), de 10 a 20:30, lugar donde se iniciarán y finalizarán las competencias.

Los atletas que no son de Bahía Blanca, y tienen algún conocido que pueda retirar el kit, deberán concurrir con una foto del DNI para acreditar la identidad de la persona que retira. Para el resto de los no bahienses se entregarán el sábado 25, de 7 a 8 sin excepción.

La premiación es para los 5 primeros puestos de la general y los 3 primeros de cada categoría, en ambas distancias.