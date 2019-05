Techint demanda al Gobierno por el precio del gas de Vaca Muerta

Tecpetrol, la petrolera controlada por el Grupo Techint, presentó hoy una demanda contra el Gobierno por el precio del gas en el yacimiento no convencional de Vaca Muerta.

La compañía pidió la nulidad de la resolución que deja de reconocerle el plus por el shale gas que obtenían en su explotación, una disputa que involucra unos $ 5.500 millones.

Pide a la Justicia anular las resoluciones de la Secretaría de Energía a través de las cuales se liquidaron los pagos de compensaciones previstas en otra Resolución, la 46, que ideó el exministro de Energía Juan José Aranguren en 2017.

La empresa dijo que "se solicitó a la Justicia el reconocimiento de los montos dejados de percibir con motivo del cambio de criterio adoptado por la Secretaría de Gobierno de Energía en los actos cuestionados, los cuales ascienden para agosto, septiembre y octubre de 2018 a un monto aproximado de $ 2.500.000.000, más los intereses correspondientes".

Para todo el año, la demanda asciende a unos 5.500 millones de pesos. El juicio recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 6, a cargo de Enrique Lavié Pico.

Tecpetrol dijo haber invertido más de 1.900 millones de dólares en su proyecto Fortín de Piedra en Vaca Muerta "confiando en la letra y el espíritu de la Resolución 46/2017".

Esa resolución les reconoce un precio por el extra en la producción de gas no convencional de US$ 7 dólares por millón de BTU, mientras el precio internacional ronda US$ 3,5.

Techint sostuvo que el proyecto ejecutado por Tecpetrol "ha transformado la matriz de producción de gas en Argentina contribuyendo a bajar el costo de la energía en el país y permitiendo en 2018 un ahorro al Estado de importaciones de combustibles más caros de 2.000 millones de dólares por su sustitución por gas producido en el país, entre otros beneficios obtenidos en virtud del desarrollo de la industria local". (NA)