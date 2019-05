De "La tonta" a "La cobra": Jimena Barón presentó su nueva canción

La actriz y cantante Jimena Barón presentó el viernes a la madrugada su nueva canción y videoclip, "La cobra", donde se la muestra resucitando enterrada en el medio del desierto como forma de empoderamiento.

"Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé, pensabas que era gratis lastimar", repite el single que desde hace 3 días es tendencia en redes sociales.

En 2017 debutó con el disco y tema “La tonta” en donde su letra inevitablemente remontaba a su turbulenta relación con Daniel Osvaldo, padre de su hijo Morrison.

Después de su participación en “Se quema” junto a Miss Bolivia hace pocos meses, la artista anunció su nuevo single, el cual se suma a los éxitos de “La tonta”, “QLO” y “Qué regreses tú”.

"La cobra" es color verde por el apoyo de Jimena a la lucha por el aborto libre, seguro y gratuito en la Argentina y, como explicó través de sus historias de Instagram, eligió a este animal también porque la imagen de la serpiente "con la boca abierta remite a una vagina".

Previo al lanzamiento de "La cobra", la cantante se despidió de "La tonta" en sus redes sociales: "Adiós, Tonta. Fuiste necesaria. No te digo que te voy a extrañar porque te cantaré en cada show, pero cambié la piel y me convertí en cobra", escribió. "Tranquila, la vamos a pasar mucho mejor, vas a ver. No existiría la cobra de no haber existido vos, gracias por el aprendizaje".

El video de "La cobra" ya lleva casi 4 millones de reproducciones y se ubica primero en las tendencias de YouTube. (La Nación y La Nueva.)