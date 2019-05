La amistad y el rugby los unieron para vivir una gira con la que Universitario hizo historia

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

(Nota de la edición papel)

Fueron 20 días de competencia deportiva que cambiarían el rugby de Universitario en los años siguientes. Porque después de la gira por Inglaterra, Escocia, Gales y Francia, los Rojos volvieron mejorados y lograron 7 títulos de la Unión de Rugby del Sur en los siguientes 10 años.

Días atrás los protagonistas de la primera gira deportiva al exterior de un club de rugby bahiense, volvieron a reunirse para conmemorar los 39 años de la travesía europea.

Que contuvo 6 amistosos y se extendió durante 35 días, porque después de cumplir la agenda deportiva la delegación se dispersó por Italia, España y Francia para descansar.

Por ser los primeros partidos en Inglaterra, el equipo hizo base en Harrogate, ciudad turística del condado de Yorkshire. Arrancaron frente a Thurrock RFC en Londres, el 19 de marzo de 1980 (derrota por 34 a 9) y siguieron contra Harrogate Cliffun Park RFC, de York, el 23 de marzo (18-12 abajo).

La escala siguiente fue Escocia, donde jugaron ante Costherpirne RFC de Edimburgo (cayó por 16 a 9 el 25 de marzo). Y desde allí a Gales para medirse primero con Bargoed en Cardiff, el 27 de marzo (caída por 34-9) y cuatro días después con Clifynwydd (derrota por 24-9).

Por último, Universitario viajó a París, Francia, donde el 2 de abril de 1980 logró ganar su único partido frente a ASB Billancourt (20-6).

Campoy: "Trajimos novedades"

“Fue la primera gira importante fuera del país para un club bahiense. Al margen de los resultados, para el rugby del club significó muchísimo. Trajimos muy buenas novedades para aplicar, sobre todo práctica de tercera línea, y salimos campeones por varios años”, dijo Miguel Campoy, quien fue el DT y jefe de delegación (con Miguel Block como coentrenador).

Mezquita: "Lluvia y barro"

“El resultado no era tan importante, sino la experiencia en sí. El primer partido fue el más duro. Tal vez porque estábamos algo cansados por el viaje y por haber tenido un solo entrenamiento. Otro aspecto fue que todo el tiempo era lluvia, barro, humedad... Y frente a eso perdíamos en el scrum porque no llevamos los tapones adecuados. No teníamos la pelota y había que defender”, recordó Angel Mezquita, capitán.

Fernández: "Camada de amigos"

“El equipo en sí era una camada de jugadores que, con los años, durante los '70, nos fuimos conociendo jugadores y familias. Un grupo muchos años vigente”, recordó Carlos Fernández, el subcapitán.

“Pero no sabíamos cómo hacer (para viajar) y contactamos a Héctor Hayes, el gerente local de LAPA si mal no recuerdo. El nos contactó con un tal Douglas que había jugado en SIC. Por intermedio de él, empezamos las gestiones. Había que juntar unos 4 mil dólares cada uno. Que al valor de entonces, no era imposible”, agregó.

“Hicimos una rifa y una revista muy linda con las que casi todos nos pagamos el viaje. Y al que la tenía un poco más difícil, le dieron cuotas”, recordó.

Komañski: “Amigos, no refuerzos”

“Los resultados no son de gran importancia... Lo verdaderamente importante de esa gira fue que jugadores desde 17 a 26 años compartimos una experiencia, para esa época, muy emotiva y poco común especialmente en Bahía. Es importante destacar que viajamos con amigos de otros clubes, no con refuerzos. Nos conocimos en el seleccionado y otros partidos que jugamos juntos”, agregó Jorge Komañski, uno de los jugadores más jóvenes del plantel rojo, en ese momento.

La delegación

Los integrantes de la gira fueron los siguientes: Miguel Block, Adrián Busca, Gastón Buzin, Miguel Campoy (entrenador y manager), Daniel Carbo, Joaquín Damm, Daniel De Mier (refuerzo de Sociedad Sportiva), Raúl Di Meglio (refuerzo de Argentino), Cecilia Fernández (en ese momento 3 años, hija del jugador Carlos Fernández), Carlos Fernández (subcapitán), Gustavo Ficcadenti (refuerzo de Argentino), Graciela Gómez (mujer de Carlos Fernández), Fernando González, Claudio Jerez, Jorge Komañski, Néstor Komañski, Raúl La Calle, Héctor Maidana, Carlos Martínez, Daniel Martínez, Angel Mezquita (capitán), Roque Noto, Luis Olivera, Graciela Pezzutti (mujer de Horacio Verona), Juan Racosta, Jorge Quaglia (refuerzo de Argentino), Juan Racosta, Melani Rodríguez (mujer de Héctor Maidana), Guillermo Ruiz, Eduardo Salerno, Sergio Schmidt, Antonio Soriano, Juan C. Soriano, Horacio Tejerina, Néstor Vanzini, José L. Veiga, Horacio Verona y Alberto Zubía.