Tras la disputa de la tercera fecha quedaron solo dos líderes en Segunda

Con la disputa de cinco partidos se completó esta noche la tercera fecha en el básquetbol local de Segunda.

El Nacional, que contó con la presentación de Lucas Chaves -tras jugar el Provincial de Clubes para Sarmiento (CS)-, venció en Punta Alta a Altense por 94 a 82 y se mantiene invicto. El escolta fue el máximo anotador de la visita, con 20 unidades.

Mientras que Argentino se impuso en el Ardubilio Severini a Barracas Central, por 87 a 59, y también se ubicó en lo más alto de la tabla.

Uno de los perseguidores es Independiente, que en el Néstor y Raúl Barral dio cuenta de Velocidad, al imponerse 73 a 63.

Además, el duelo puntaltense quedó en manos de Pellegrini, al superar a Los Andes, como local, por 82 a 76.

Por último, en un juego deslucido, Sportivo Bahiense alcanzó su primera victoria del año al derrotar en el Eladio Santos a Ateneo, por 56 a 51.

La fecha comenzó anoche con la victoria de Bahía Basket sobre Whitense, como visitante, por 70 a 53.

Jornada de descanso tuvo Comercial.

Posiciones

Así están en la tabla: 1º) El Nacional y Argentino, 6 puntos; 3º) Independiente y Los Andes, 5; 5º) Bahía Basket, Velocidad, Altense, Sportivo y Whitense, 4; 10º) Comercial, Pellegrini, Barracas y Ateneo, 3.

Así seguirá la semana

El básquetbol local tendrá continuidad el jueves, con la segunda fecha de primera división.

Se llevarán a cabo, desde las 20:45, los siguientes partidos

- Liniers –vs Leandro N. Alem (Néstor Schernenco, Mariano Enrique y Juan Jaramillo)

- Pueyrredón vs Olimpo (Horacio Sedán, Lucas Paulete y⁩ Jorge Blanco)

- Pacífico vs Napostá (Miguel Firpo, Marcelo Gordillo y Lucas Andrés)

- Estrella vs San Lorenzo (Alejandro Ramallo, Marjorie Stuardo y Nicolás Onorato)

- Estudiantes vs Villa Mitre (Mauro Reyes, Sebastián⁩ Arcas y Lucas González)

- 9 de Julio vs Bahiense del Norte (Eduardo Ferreyra, Diego Kessler y Franco Berlato)⁩

Mientras que el viernes se jugarán cinco partidos de la cuarta programación de Segunda, ya que fue diferido el duelo entre Bahía Basket y Argentino:

- El Nacional vs Pellegrini (Sebastián Giannino, Sebastián⁩ Arcas y Ludmila Munz)

- Ateneo vs Altense (Eduardo Ferreyra, Diego Kessler y Santiago López Hoyos)

- Velocidad vs Sportivo Bahiense (Marjorie Stuardo, Mariano Enrique y Lucas González)

- Barracas vs Independiente (Horacio Sedán, Marcelo Gordillo y Nicolás Onorato)

- Comercial vs Whitense (Alejandro Ramallo, Mauro Reyes y Ángel Rizzo)