Olimpo pidió jugar el sábado y la AFA se lo concedió, pero aún no está confirmado

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Cada vez entiendo menos a la AFA. El lunes a la tarde, un bosquejo inicial (no oficial) aclaraba que los cinco partidos de la fecha 24 de la B Nacional con equipos vinculados a la lucha por no descender se iban a unificar en un mismo día y horario.

El lunes a la noche, parte de la programación cambió. Mejor, dicho, el partido de Olimpo se modificó. Mientras Gimnasia de Mendoza-Santamarina, Villa Dálmine-Gimnasia de Jujuy y Brown PM-Quilmes quedaron para el domingo a las 16, el del aurinegro, frente a Independiente Rivadavia, se adelantó para el sábado a las 16.

Entonces, la pregunta surgió al instante: ¿es bueno o malo que la escuadra bahiense juegue antes que sus rivales directos (el de Tandil y el “Lobo” jujeño) en la pelea por la permanencia en la zona Interior.

“Nosotros, por expreso pedido del cuerpo técnico, pedimos jugar el sábado. Somos Olimpo y tenemos que ganar independientemente de los demás resultados”, le aseguró Mauro Altieri a La Nueva. mientras ingresaba a la sede de AFA.

“Broggi me comentó que jugando el sábado, tendrán un día más de descanso para el último encuentro, el que van a ir a sostener a Buenos Aires, frente a Quilmes. Me pareció lógico, por eso lo gestioné en AFA. Reglamentariamente, la fecha que se debe unificar es la última, por eso para la de este fin de semana no hubo problemas con ciertos corrimientos de los partidos”, contó el “Colo”, aunque aclaró que existe una chance de que Olimpo pase al domingo.

“Cuando se reunió la mesa de la B Nacional, con buen criterio, deslizaron la posibilidad de que todos los equipos involucrados en la lucha por la permanencia disputen sus cotejos a la misma hora y al mismo horario. Así que si nos trasladan al domingo, no hay problemas”, deslizó el titular olimpiense.

¿Cuándo se decidirá eso?

“En horas, lo tienen que confirmar en forma conjunta la televisación (TyC Sports) y la AFA”, agregó Altieri, quien adelantó que Olimpo no hizo ningún pedido formal --por escrito-- para pasar el partido al domingo.

“Sé que, por recaudación, nos conviene jugar el domingo, pero yo llevé el mandato de nuestro cuerpo técnico. Lo que decidan en AFA, para Olimpo está bien”, cerró el “presi”.