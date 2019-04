Una chica denunció que un empleado del Penna abusó de ella mientras estaba internada

Una chica denunció que un empleado del Hospital Penna abusó de ella mientras se encontraba internada.

Por este supuesto hecho, el padre de la víctima, Alfredo Esteban Islas de 64 años, golpeó ayer al hombre, aunque la Policía había informado que se trataba de “un conflicto de vieja data”.

El empleado fue identificado como José Díaz, de 41.

De acuerdo al testimonio de la chica, todo ocurrió cuando ella se encontraba descansando medicada, a raíz de un estado depresivo.

“Estaba recostada de costado en la cama y en un momento siento que este hombre viene y me toca. Yo estaba dopada. Vuelvo a dormirme, me vuelvo a despertar y siento que me vuelve a manosear. Y ahí me di cuenta de que realmente me estaba tocando”, contó Mabel en diálogo con LU2.

“En un momento me despierto, me muevo y él enseguida de aparta. Intenté gritar y no pude porque estaba muy dopada. Me levanto como puedo, agarro el teléfono y le empiezo a sacar fotos a este tipo. Y me dice '¿querés que te ponga perfume? Porque hay mucho olor a lavandina'”, agregó la chica.

Siguiendo su relato, Mabel llamó a su novio y a su padre, como también dio aviso a una enfermera para que le ayudara: “No sabía cómo reaccionar, es algo que nunca me había pasado”.

“Le conté [a la enfermera] que este hombre me había tocado la cola y me largué a llorar y me mandó de vuelta a mi habitación. Vino mi papá y le mostré la foto. Se lo cruzó [a Díaz] y lo golpeó”, explicó.

Mabel aseguró que en el hospital lo único que le dijeron fue que se quedara en su habitación y que “salvo algunas enfermeras, lo defendieron a muerte”.

“Encima que estoy tratando de poder superarme y salir de un estado mental en el que no estoy bien, a pasar por otra cosa peor. Tengo que volver a control y no quiero”, concluyó la joven.

Su padre aún se encontraba detenido desde anoche en la Comisaría Primera, aunque será liberado en las próximas horas. (La Nueva. y LU2)