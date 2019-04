La selección argentina de básquetbol trabajará en el Dow Center

La selección argentina de básquetbol trabajará en nuestra ciudad, más precisamente en el Dow Center, del 18 al 25 de julio.

Esto se anunció hoy, con la presencia de Pepe Sánchez, Federico Susbielles (presidente de la Confederación Argentina) y Sergio Hernández (entrenador).

Será el inicio de los trabajos previos al Mundial de Japón, que comenzará el 19 de agosto y se extenderá hasta el 3 de septiembre.

"El 23 de julio estaremos haciendo el Día del Hincha, para permitir que la gente pueda disfrutar de la Selección", adelantó Susbielles.

Sergio Hernández, por su parte, no tuvo más que palabras de elogio.

"No estoy creyendo lo que estoy viendo. Desde que entré imaginé algo bueno, pero esto no es bueno, es de primer nivel mundial. Por mi trabajo he podido estar en diferentes centros de entrenamiento del mundo y tengo que hacer mucha memoria para recordar alguno que se le acerque, incluidos centro de entrenamientos de NBA, al menos, los que yo conozco", comparó.

"Este es mejor -aclaró- no es que el resto son malos".

Susbielles, Oveja y Pepe, durante la recorrida.

"No me quedan más que palabras de agradecimiento, porque para quienes nos gusta el deporte, es un aliciente bien grande, sobre todo en momentos que estamos empezando a deprimirnos y a bajar los brazos, porque el deporte no tiene el lugar que uno debería tener, tanto en lo educativo, desde la inclusión y desde el entretenimiento, de pronto aparece un mecías y hace esto", señaló Oveja.

Cuando Susbielles le comunicó a Hernández que la primera concentración sería en el Dow Center, el propio Oveja, según confesó, le puso un interrogante.

"Le pregunté: ¿estás seguro que donde vamos a ir está a la altura de lo que necesitamos para entrenar? Porque yo había visto un par de fotos aisladas".

La respuesta de Chubi fue contundente: "Es un 10".

Así y todo, Oveja dudó

"Como Susbielles es muy bahiense, pero muy bahiense, mal, como todo bahiense diría yo, dije, 'este está exagerando'. Vamos a ver... Pero me encontré con algo muy superior a lo que esperaba", destacó.

"Bahía Blanca seguirá siendo de por vida la Capital del Básquetbol y esto no es casualidad", agregó Oveja.

La broma de Pepe

En un momento, Pepe Sánchez interrumpió a Oveja y se dio un diálogo muy natural.

-Tengo una pregunta para vos. Hice todo esto para ver si me convocás, porque, en realidad, quiero volver. ¿Hay alguna posibilidad?

-Si jugás de cuatro a pie firme, estás convocado, je, je.

Al margen de la broma, Oveja adelantó las chances de tener algún bahiense en la Selección.

"Posibilidad hay, claro. De hecho hubo bahienses en los procesos de ventanas, como Redivo y Faggiano. Pero sí, todos los jugadores que participaron de las ventanas, tienen posibilidades de estar en el equipo", aclaró.

