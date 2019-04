Renunció la secretaria de Seguridad de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, será reemplazada por el actual comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAleenan.

"La secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen abandonará su puesto y me gustaría darle las gracias por sus servicios prestados", informó el mandatario esta noche en su cuenta en Twitter.

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service....

"Tengo el placer de anunciar que Kevin McAleenan, el actual comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, se convertirá en el secretario interino del DHS (sigla en inglés de la Secretaría de Seguridad Nacional)", agregó.

....I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job!