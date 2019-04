Pacífico se anotó el primer triunfo del torneo con una sólida actuación

Por Fabián O. Rodríguez / Farodriguez@lanueva.com

Con una sólida actuación colectiva, Pacífico de Bahía Blanca logró su primer triunfo al vencer a Sansinena por 3 a 0.

Ezequiel Nanco abrió la cuenta con un cabezazo y Matías Ehulech --quien vino desde el banco-- anotó las otras dos conquistas del elenco de Pablo Stortini, que ahora lleva 3 partidos sin conocer la derrota.

El árbitro Marcos Gómez le mostró la roja a Cristian Aravena en la visita y Sebastián De Angelis en el local.

La clave

El funcionamiento colectivo del local fue muy bueno. Si bien el encuentro fue parejo hasta el gol de Nanco, el dueño de casa luego marcó claras diferencias, aunque recién pudo asegurarse el triunfo en el tramo final del encuentro.

Los goles

1-0. Tras un córner de Villalba, Nanco ganó de arriba, la pelota pegó en el travesaño y picó adentro.

2-0. Luego de una asistencia de De Angelis, el ingresado Matías Ehulech se metió con pelota y todo.

3-0. Aravena descargó para Ehulech, quien definió pro izquierda en la segunda oportunidad, ya que en primera instancia salvó Alvarez.

Las figuras

Ezequiel Nanco. El comodín de Pacífico. Cuando su equipo tenía la pelota se paraba como 5 y cuando la perdía se metía entre los centrales. Ganó de arriba varias veces y estuvo a punto de convertir otro gol. Muy firme en el uno contra uno.

Matías Ehulech. Entró enchufado y con aire. Aprovechó que el rival estaba agotado y llegó por duplicado al gol. No se nubló a la hora de la definición. Buen aporte desde el banco.

Mala pata

Gerónimo Nieto tuvo que salir antes de que termine el primer tiempo producto de un golpe en el costado izquierdo de su cadera.

“Fue en el huesito y no podía ni correr. Me pusieron una inyección y ahora tengo que esperar cómo evoluciono”, dijo el ex Libertad y Olimpo.

La terna

Marcos Gómez tuvo un aceptable cometido. Bien en las expulsiones de Aravena y De Angelis. Sólo hubo una jugada dudosa por un offside que Daniel Méndez (línea 1) le sancionó a Nieto.

La síntesis

PACIFICO 3

Panduro 6

J. Martínez 6

Nomdedeu 5

NANCO 8

Ferrada (c) 6

De Angelis 7

B. Villalba 7

F. Menéndez 6

San Martín 6

Nieto 5

M. Stortini 6

DT: P. Stortini

SANSINENA 0

S. Álvarez 5

A. Lischeske 6

Malmoria 5

M. Flores 5

F. Bouven 5

M. Bouven 5

C. Aravena (c) 4

Dambolena 6

Gandolfo 4

E. Martín 6

Campos 5

DT: B. Paolella

GOLES: Nanco (P), a los 24m. y Ehulech (P), a los 86 y 93m.

INCIDENCIAS: Fueron expulsados C. Aravena (S), a los 63m. y De Angelis (P), a los 86m.

CAMBIOS: 38m. Lepe (6) por Nieto, 72m. M. Ehulech (7) por San Martín y 70m. M. Aravena por Villalba, en Pacífico; 45m. Sieben (5) por Gandolfo y 78m. Merceré por Dambolena y Cornou por M. Bouven, en Sansinena.

ARBITRO. Marcos Gómez (6).

TERCERA JUVENIL. Empate, 2-2.

CANCHA. Pacífico (5).