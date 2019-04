Comienza el Torneo Apertura de la Asociación Bahiense de Vóleibol

Entre hoy y mañana se disputará la primera fecha del torneo Apertura 2019, que organiza la Asociación Bahiense de Vóleibol.

En mayores femenino, el campeón del Oficial 2018, Olimpo debutará hoy recibiendo en su cancha a Tiro Federal, a partir de las 18.

Mañana, a la misma hora pero en Villa Mitre, se presentará el campeón del Apertura 2018, Liniers visitante al elenco tricolor, que regresa a la máxima categoría. Libre tendrá la Universidad Nacional del Sur.

En tanto, en mayores masculino, hoy desde las 19.30, Olimpo recibirá en su escenario a Tiro Federal B; mañana, en idéntico horario, Liniers chocará -en escenario tricolor- ante Tiro Federal A.

El bicampeón 2018, Universitario A -venció en ambas finales a Liniers- debutará en su cancha el lunes a las 20.30, midiéndose ante su homónimo B. Libre tendrá la Universidad Nacional del Sur.

Esta será toda la actividad del fin de semana:

*Sábado en Olimpo: a las 11, Tiro-Olimpo (Sub 12 femenino), a las 12.30, Olimpo-Tiro (Sub 13 femenino); a las 14, Olimpo-Tiro (Sub 15 femenino); a las 16, Olimpo B-Universitario (Sub 19 femenino); a las 18, Olimpo-Tiro (mayores femenino) y a las 19.30, Olimpo-Tiro B (mayores masculino).

*Domingo en Villa Mitre (Cancha 1): a las 11, Liniers-Villa Mitre (Sub 15 femenino); a las 13, Villa Mitre-Olimpo (Sub 17 femenino); a las 15, Tiro-Universitario (Sub 21 femenino); a las 16.30, Villa Mitre-Olimpo A (Sub 19 femenino); a las 18, Liniers-Villa Mitre (mayores femenino) y a las 19.30, Liniers-Tiro A (mayores masculino).

*Domingo en Villa Mitre (Cancha 2): a las 10.30, Universitario-Olimpo (Sub 18 B femenino); a las 11.30, Espora de Punta Alta-Estudiantes (Sub 18 B femenino); a las 12.30, Espora-Villa Mitre (Sub 16 B femenino); a las 14, Tiro-Liniers (Sub 18 B femenino); a las 15, Espora-Universitario (Sub 18 B femenino); a las 16, Espora-Olimpo A (Sub 16 B femenino); a las 17, Libertad-Estudiantes (Sub 18 B femenino); a las 18, Olimpo-Liniers (Sub 18 B femenino) y a las 19, Libertad-Tiro (Sub 18 B femenino).

*Lunes en Universitario: a las 20.30, Universitario A-Universitario B (mayores masculino).

LOS ÚLTIMOS 10 CAMPEONATOS DE PRIMERA DIVISIÓN

MAYORES MASCULINO

MAYORES FEMENINO